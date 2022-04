È morta Jossara Jinaro, l’attrice di E.R. aveva 48 anni: “Ha lottato con coraggio contro il cancro” L’attrice Jossara Jinaro è morta a 48 anni. Nel corso della sua carriera ha preso parte a serie tv di successo come E.R. – Medici in prima linea e Giudice Amy.

È morta Jossara Jinaro. L'attrice aveva 48 anni. Lascia il marito Matt Bogado e i due figli Liam e Emrys. Nel corso della sua carriera aveva preso parte a diverse serie televisive e film di successo: da E.R – Medici in prima linea a World Trade Center. Ad annunciare la morte, avvenuta mercoledì 27 aprile, è stato il marito tramite un post pubblicato sui social: "Aveva un'anima bella e gentile e non accettava il no come risposta. Anche negli ultimi istanti della sua vita, stava ancora combattendo. Ora riposa in pace e verrà ricordata per sempre".

Il marito ha annunciato la morte dell'attrice

Ad annunciare la morte di Jossara Jinaro è stato il marito Matt Bogado. L'uomo ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae insieme alla moglie e ai loro due bambini. Il tenero scatto è stato accompagnato dal triste annuncio della scomparsa dell'attrice:

"Con grande dolore, annuncio la morte di mia moglie, Jossara Jinaro, il 27 aprile del 2022. Jossara ha combattuto coraggiosamente contro il cancro ed è tornata a casa per essere circondata dalla famiglia. Jossara era una moglie incredibile, una madre, un'artista e un'amica. Aveva un'anima bella e gentile e non accettava il no come risposta. Anche negli ultimi istanti della sua vita, stava ancora combattendo. Ora riposa in pace e verrà ricordata per sempre. A me, Liam e Emrys mancherà profondamente, sebbene sappiamo che è nei nostri cuori e guida ogni nostro passo. Si terrà una cerimonia pubblica per ricordarla alla San Francisco Bay Area".

La carriera di Jossara Jinaro

Jossara Jinaro, nel corso della sua carriera, è apparsa in varie serie di successo. Era l'infermiera Andrea Clemente nella serie E.R. – Medici in prima linea. Inoltre, ha recitato nelle serie Giudice Amy e Passions, nel film La casa del diavolo di Rob Zombie e nel film World Trade Center diretto da Oliver Stone.