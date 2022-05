È morta di tumore l’attrice Marnie Schulenburg, aveva 37 anni È morta l’attrice americana Marnie Schulenburg. Aveva 37 anni e stava combattendo contro un tumore al seno al quarto stadio. A darne notizia la sua agente.

A cura di Elisabetta Murina

È morta Marnie Schulenburg. L'attrice americana è stata un volto noto di serie tv come Così gira il mondo e One Life to Love, aveva 37 anni ed era malata di tumore da tempo. La notizia della scomparsa, avvenuta il 17 maggio nel New Jersey, è stata data dalla sua agente, Kyle Luker, al The Hollywood Reporter.

L'annuncio della morte

A dare notizia della scomparsa dell'attrice è stata la sua agente, parlando con il sito americano The Hollywood Reporter. Schulenburg stava combattendo contro un cancro al seno al quarto stadio e anche se era stata dimessa dall'ospedale di Bloomfield a inizio maggio, sapeva che la sua battaglia contro la malattia, scoperta nel 2020, non era ancora finita. Lascia il marito Zack Robidas, al quale era legata dal 2013, e la figlia Coda di appena due anni.

La carriere di Marnie Schulenburg

Marnie Schulenburg era nata a Cape Cod, in Massachusetts, ed era figlia di un musicista. Si era fatta conoscere grazie al ruolo di Alison Stewart nella soap opera Così Gira il mondo, anche se il debutto sul piccolo schermo era avvenuto qualche anno prima, nel 2006, con Febbre d'amore. Fra le sue altre apparizioni in tv ci sono il reboot di One Life to Live, City on a Hill, The Good Fight. Dal 2013 era sposata con Zack Robidas, anche lui attore e con il quale aveva avuto la figlia Coda, che ha due anni.