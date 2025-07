È morta Jenny Corrò, l’artista e campionessa di body painting stroncata da un tumore a 41 anni

È morta Jenny Corrò. La campionessa di body painting aveva 41 anni. Si è spenta a causa di un tumore che le era stato diagnosticato tre mesi fa. Lascia una figlia di 15 anni. L'artista è deceduta all'alba di mercoledì 16 luglio. Su Instagram, le sue creazioni artistiche. Originaria di Mira, in Veneto, nel 2023 si era qualificata vice-campionessa mondiale della categoria make up sfx e vice-campionessa italiana nella categoria open team.

Jenny Corrò è morta all'età di 41 anni. Lo scorso dicembre aveva dovuto fare i conti con la morte del padre Claudio, anche lui malato di tumore. L'uomo era il macellaio di Calcroci ed era molto conosciuto e stimato dalla comunità. Jenny Corrò lascia una figlia di quindici anni. Nel suo ultimo post su Instagram, risalente allo scorso 21 maggio, un inno alla sua passione per quei colori attraverso i quali dava vita alla sua arte:

La passione si riscopre in ogni gesto, in ogni tratto. È come un battito che ci accompagna e dà senso a ogni colore scelto. Ogni traccia è un pezzo di me, questo è il mio modo di parlare…attraverso i colori. Il pennello tra le mani, il cuore che batte più forte.