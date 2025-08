Flavio Insinna scosso per la morte di Marina Donato: “Un disastro, non è vero che il tempo sistema le cose”

La morte di Marina Donato ha scosso il mondo della tv e anche i suoi cari amici e colleghi, tra questi Flavio Insinna e Amadeus, presenti al funerale tenutosi stamattina a Roma. Flavio Insinna è apparso scosso per il lutto: “Faccio fatica, era una sorella. Un disastro, non è vero che il tempo sistema le cose”.

Si sono tenuti questa mattina i funerali di Marina Donato, la produttrice televisiva e vedova di Corrado la cui morte, avvenuta il 30 luglio mentre cenava in un ristorante, ha scosso il mondo della televisione italiana. È scomparsa all'improvviso, colta da un malore, e ha lasciato un profondo vuoto nel cuore di chi la conosceva e lavorava con lei. Tra questi Amadeus e Flavio Insinna che hanno condiviso set televisivi e non solo con l'autrice di programmi che hanno segnato la storia della tv. All'ANSA dopo la diffusione della notizia, Amadeus aveva raccontato di averla vista in call il giorno prima che morisse.

Flavio Insinna distrutto dal lutto: "Un disastro, non è vero che il tempo sistema le cose"

Raggiunto dal microfono di SuperGuidaTv, Flavio Insinna, dopo i funerali di Marina Donato che si sono tenuti a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri questa mattina di sabato 2 agosto, è apparso piuttosto scosso. Con la produttrice televisiva aveva un rapporto fraterno e perderla è stato un colpo. "Era una persona fantastica veramente, una sorella vera, un comandante vero, una guida e soprattutto con una generosità straordinaria. Faccio fatica" ha risposto alla richiesta di commentare il lutto. Ricordando la sua cara amica, ha continuato: "Ti spalancava le porte di casa e del suo cuore, c'eravamo visti qualche giorno prima. Si rischia di dire banalità, ma il lavoro era diventato amicizia fraterna. Eravamo memorizzati sul telefono come fratello e sorella, i messaggi suoi iniziavano "Ciao fratello". Un disastro, lascia un buco che non…, non è vero che il tempo sistema le cose".

I funerali nel giorno del compleanno di Corrado Mantoni

Marina Donato è morta lo scorso 31 luglio 2025 e i funerali si sono tenuti a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martini, oggi, nello stesso giorno in cui cade il compleanno di Corrado, suo marito. La loro relazione iniziò quando lei aveva 24 anni lui, lui 49, si sposarono nel 1996 dopo 23 anni di convivenza. Nel '99 lei ha dovuto vivere la drammatica morte del suo compagno di vita. "Corrado oggi le avrà detto andiamo, ti porto in paradiso", ha commentato Simone Jurgens, autore televisivo Mediaset, ai microfoni di SuperGuidaTv, dopo il funerale.