Amadeus sulla morte di Marina Donato, produttrice de La Corrida: “Ieri ci siamo visti. Sono senza parole”

La morte di Marina Donato ha sconvolto il mondo della tv italiana, e anche Amadeus, molto legato alla produttrice televisiva con la quale collaborava. La vedova di Corrado Mantoni è morta ieri sera per un malore che l'ha colpita improvvisamente mentre si trovava al ristorante. Recentemente era apparsa in tv, tra le prime file dello studio de La Corrida sul NOVE, da lei prodotto. Fu lei a chiedergli di presentare lo show, e decise di seguirlo su Discovery dopo il suo addio alla Rai. Il conduttore, distrutto dalla perdita, ha commentato all'ANSA la sua morte e annunciato la sua presenza ai funerali che si terranno a Roma, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, sabato 2 agosto alle 10.30.

Le parole di Amadeus su Marina Donato

"Ci siamo visti in call ieri mattina, ci eravamo sentiti l'altro ieri pomeriggio. La notizia di oggi è stato un colpo, mi ha lasciato senza parole". Amadeus in una dichiarazione all'ANSA ha commentato l'improvvisa morte di Marina Donato, avvenuta ieri sera dopo un malore che l'ha colpita mentre cenava in un ristorante della Capitale. Il conduttore ha spiegato che stavano già lavorando alla prossima edizione de La Corrida, e "Marina ci metteva la consueta energia, l'entusiasmo di sempre". Ha ribadito il bene che provava per lei e il legame che li univa: "Lei conosceva bene l'immenso affetto che nutrivo per Corrado e l'amore per la Corrida. Anzi, da anni pensavamo a realizzarla insieme: appena finisco Sanremo giuro che la facciamo, le avevo promesso. E così era stato". La notizia della sua morte è stata inaspettata, "si proiettava nel futuro, era bello parlare con lei di progetti", ha proseguito il conduttore.

La prossima edizione de La Corrida senza Marina Donato: "Ci mancherà tantissimo"

Marina Donato lascia un vuoto immenso nel mondo della tv: "Ora dovremo andare avanti senza di lei, ci mancherà tantissimo" ha dichiarato Amadeus a proposito della nuova edizione de La Corrida. Con una story su Instagram il profilo ufficiale del programma ha poi omaggiato la produttrice televisiva con un messaggio: "Sempre con noi", accompagnato da un cuore.