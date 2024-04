video suggerito

Drusilla Foer a casa dopo il ricovero in ospedale: “Viva e vegeta, stavo per lasciarci le penne” Drusilla Foer è tornata a casa dopo il ricovero per la polmonite bilaterale. Lo scorso febbraio si mostrava dal letto d’ospedale, oggi da casa parla ai fan raccontando: “Eccomi viva e vegeta. Pare che non vi libererete facilmente di me. È stata un’esperienza importante, stavo per lasciarci le penne. Anzi, le piume”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Drusilla Foer con un video pubblicato su Instagram ha fatto sapere di essere stata dimessa dall'ospedale nel quale era stata ricoverata a fine febbraio: "Viva e vegeta, stavo per lasciarci le penne" ha raccontato ai followers. L'attrice teatrale era stata colpita da una polmonite bilaterale: ora è in convalescenza e il peggio è passato.

Le parole di Drusilla Foer tornata a casa

"Eccomi, viva e vegeta. Pare, dicono, suppongono che non vi libererete facilmente di me. È stata un'esperienza importante, stavo per lasciarci le penne. Anzi, le piume". Così comincia il lungo messaggio social di Drusilla Foer ai fan su Instagram. L'attrice ha fatto sapere di essere rientrata a casa per la convalescenza: ha dovuto posticipare le date del suo tour a teatro per riprendersi del tutto. Tornerà sul palco a settembre:

Sono ancora in convalescenza, devo stare a riposo, molto riposo. Quindi fare le cose con calma, con i miei tempi, che palle. Ho dovuto rimandare la tournée, tutte quelle date sarebbero state un pericolo. Da settembre sarò di nuovo con voi. Vorrei ringraziare tutti voi, ho sentito tante anime mandarmi pensieri buoni. I pensieri vanno a giro e mandarne buoni funziona. Grazie infinitamente, grazie anche ai medici.

Mentre parlava alla telecamera, l'attrice ha poi ricevuto la telefonata da Ornella, uno dei suoi personaggi cult. Con lei chiacchiera dell'outfit per la bara, poi discute sul taglio di capelli che dovrà fare, essendo questi cresciuti durante i giorni in ospedale. Il lungo video si conclude con gli auguri di buona Pasqua.

Il ricovero in ospedale a fine febbraio

A fine febbraio con un video su Instagram l'attrice aveva fatto sapere di essere stata ricoverata. Con la sua solita ironia, circondata dai familiari scherzò invitandoli a non comportarsi da "uccellacci del malaugurio". "Ho una polmonite bilaterale, questo va ammesso. Ma mi sto curando, ora andatevene", le parole nel video dal letto nel quale ha dovuto riposare per parecchie settimane.