Drea de Matteo: "Ho guadagnato così tanto con le mie foto nude che ho estinto il mutuo in 5 minuti" L'attrice dei Soprano era rimasta con soli 10 dollari sul suo conto in banca, poi è riuscita a risollevarsi grazie a OnlyFans: "Ho estinto il mutuo in cinque minuti".

Drea de Matteo, ex stella dei Soprano, ha dichiarato di aver guadagnato abbastanza soldi sulla piattaforma OnlyFans da essere riuscita a saldare ed estinguere il debito del suo mutuo in soli cinque minuti. Era l'indimenticabile Adriana La Cerva nella serie HBO, la compagna di Christopher Moltisanti e la sua storia è stata una delle più struggenti all'interno della serie. Oggi, all'età di 52 anni, è riuscita a lodare la piattaforma a pagamento che le ha letteralmente "salvato la vita". Il motivo? Drea de Matteo aveva scelto di non vaccinarsi durante l'epidemia di Covid e questo le ha causato l'estromissione dal mondo dello spettacolo: "Nessuno voleva più scritturarmi".

La storia di Drea de Matteo

Drea de Matteo era rimasta con soli 10 dollari sul suo conto in banca e, sebbene fosse inizialmente restia a unirsi a OnlyFans data anche la sua età, si è riuscita a risollevare grazie alle sue foto di nudo. "Chiunque voglia condannarmi e criticarmi, fallo pure. Spero solo che non ti trovi mai nella situazione in cui mi sono trovata io ad occuparmi di due bambini piccoli", ha raccontato in un podcast. "Questo nuovo lavoro ha salvato la mia casa, che era molto importante per noi. E oltre a tutto questo, mi ha dato abbastanza soldi per avviare e finanziare nuovi progetti":

Mi hanno messo in sfratto esecutivo, la mia cara era allagata, stavo cercando di venderla il più rapidamente possibile. Poi ho perso mia nonna, mia madre ha la demenza e non aveva soldi per l'assistenza medica. Non sapevo più dove sbattere la testa. L'ho fatto, ho caricato prima una foto, poi un'altra, poi un'altra, poi un video, poi un altro. È andata bene.

"Sono stata criticata ma non mi importa"

"Ho ricevuto un sacco di critiche per averlo fatto e la mia storia è diventata virale, la gente è impazzita". Drea de Matteo è orgogliosa, oggi, della sua scelta: "Doveva essere un sito ristretto dietro un paywall, poi abbiamo pensato a OnlyFans. Ho dovuto fare una cura di carboidrati per le foto perché ero troppo magra. Prima di ogni photoshoot, infatti, mangio tantissimo così sembro più bella. Tutti vogliono vedere tette e sedere grosso, altrimenti le foto sono una noia". Questa mossa le ha permesso non soltanto di saldare i suoi debiti, ma anche di lanciare la sua marca d'abbigliamento.