Era La Cerva nella serie dei Soprano, oggi Drea de Matteo va su Onlyfans per salvare la famiglia La scelta di Drea de Matteo di iscriversi a OnlyFans e vendere contenuti per adulti fa discutere: era Adriana La Cerva de I Soprano.

È notizia di qualche settimana fa, la scelta di Drea de Matteo di iscriversi a OnlyFans e vendere contenuti per adulti. L'attrice, indimenticabile Adriana La Cerva nella serie I Soprano, ha finalmente deciso di motivare questa scelta che, nell'ambiente, aveva scandalizzato e destato grande curiosità. "La gente spesso crede che io sia stata ben pagata per i miei lavori, ma la realtà è diversa. Ho fatto molta strada saltando da un lavoro all'altro", ha spiegato.

Le parole di Drea de Matteo

Drea de Matteo ha voluto chiarire che l'idea di realizzare soldi extra l'ha convinta definitivamente ad entrare nella piattaforma di OnlyFans. L'attrice ha anche cominciato la vendita di alcune t-shirt e gadget brandizzati con il nome del suo personaggio ai tempi della serie con James Gandolfini. La decisione di aprire un profilo su OnlyFans è stata ovviamente condizionata dalla sua posizione di madre e attrice disoccupata. Per questa scelta, è stata criticata: "Non mi interessa cosa pensano gli altri. La mia priorità è la mia famiglia. Preferisco proteggerla piuttosto che preoccuparmi dell'opinione degli altri". Ha poi aggiunto: "So che alcune persone hanno criticato la mia scelta di unirmi a OnlyFans, ma qui a casa nostra vediamo mia madre come una guerriera che non si arrende"

Il personaggio di Adriana La Cerva

Adriana La Cerva è il personaggio che Drea de Matteo interpreta nella serie I Soprano, considerata probabilmente come la migliore di tutti i tempi. Il suo personaggio è centrale nelle dinamiche della serie tv. È la fidanzata storica di Chris Moltisanti, nipote del bosso Tony Soprano. Nella genealogia delle famiglie criminali dell'universo narrativo, sarebbe nipote di Jackie e Richie Aprile. Rappresenta lo stereotipo della donna del boss. Il suo personaggio però si sviluppa in maniera abbastanza sorprendente: prima il dolore provato per un amore tossico con il compagno, poi lo status di informatrice dell'FBI fino alla drammatica morte, una volta che Tony Soprano scoprirà tutto.