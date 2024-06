Dove vivono Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin e perché sono ancora in affitto

video suggerito

Pier Silvio Berlusconi ha chiuso il mutuo, intestandosi personalmente la villa San Sebastiano a Portofino (che aveva indirettamente acquistato per 20 milioni nel 2022). È lì che si trasferirà a vivere con la famiglia, in 1.300 metri quadrati, nove camere e sette bagni, piscina e parco annessi. Per il momento, però, l'amministratore delegato di Mediaset-Mfe, insieme alla moglie Silvia Toffanin e ai figli, è ancora in affitto nel Castello di Paraggi (conosciuto anche come Villa Bonomi Bolchini), vicino a Santa Margherita Ligure.

Perché Pier Silvio Berlusconi vive in affitto?

Come riportato dal Corriere della Sera, sembrava che il trasferimento alla villa fosse imminente, dato per certo l'inverno scorso. Per il momento, però, la famiglia Berlusconi resta ancora in affitto nel Castello di Paraggi. La motivazione del mancato trasloco è legata ai lavori di ristrutturazione ancora in corso, sembra infatti che la villa di San Sebastiano a Portofino necessiti ancora di rifiniture finali. Prima tra tutte: l'accesso diretto al mare (presente nel Castello di Paraggi).

La villa di San Sebastiano a Portofino

La villa di San Sebastiano a Portofino è stata costruita nel ‘500, rivisitata negli anni '70 da Gae Aulenti. Si tratta di una proprietà da oltre 1300 metri quadrati che affaccia sul Golfo del Tigullio (zona a nord ovest della Punta di Portofino e a sud est da Punta Manara). Pier Silvio Berlusconi aveva messo gli occhi sulla magione due anni fa, nel 2022 perfezionò l'acquisto dall'ex proprietario Luca Bassani Antivari. Oltre al costo della villa, l'amministratore delegato di Mediaset-Mfe si addossò anche il mutuo acceso in precedenza per completare l'acquisto dell'immobile. Ora, però, Pier Silvio ha estinto i debiti con la banca, liberando la villa dall'ipoteca e intestandosi la proprietà.