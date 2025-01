video suggerito

Demi Moore e Margaret Qualley discutono ai Golden Globe, ma è la scena del film in cui sono protagoniste Ai Golden Globes 2025 Demi Moore e Margaret Qualley hanno inscenato una discussione per ricreare le dinamiche di The Substance, film horror che le vede protagoniste.

Ai Golden Globes 2025 nel momento della consegna di un premio, Demi Moore e Margaret Qualley hanno ricreato una dinamica presente nel film The Substance che le vede protagoniste. Le due attrici hanno inscenato una discussione ispirata proprio alla pellicola horror. Il filmato, virale sui social, è stato accolto con affetto dai fan: "Questa è arte".

Il finto litigio tra Demi Moore e Margaret Qualley

"Margaret, cosa ci fai qui? È la mia settimana. Ricordi? Tutto deve essere bilanciato", ha chiesto una stupita Demi Moore a Margaret Qualley. Quest'ultima ribatte prontamente: "Sono i Golden Globes, sai… sono stata nominata". Il filmato, virale sui social, riprende le dinamiche del film The Substance in cui il personaggio di Sue (Qualley) deve alternarsi con Elizabeth Sparkle (Moore) per far sì che entrambe sopravvivano. Il siparietto su conclude con la decisione di consegnare entrambe il premio, con l'ultima battuta ironica: "Siamo una cosa sola. Vogliamo farlo insieme? Qual è la cosa peggiore che può succedere!"

Demi Moore si emoziona ai Golden Globes 2025

Nel corso dell'82 esima cerimonia dei Golden Globes, Demi Moore è stata premiata come Miglior attrice protagonista per la sua interpretazione nel body horror The Substance di Coralie Fargeat. La vittoria è arrivata dopo oltre quarant'anni di carriera cinematografica e a trenta dalla prima candidatura per Ghost. Durante il discorso di ringraziamento, Moore ha rivelato:

Trent'anni fa, un produttore mi disse che ero un'attrice da popcorn e all’epoca mi ero convinta che una cosa del genere non potesse capitarmi. Che potevo fare film di successo e tantissimi sogni, ma che non avrei mai ricevuto un riconoscimento. Avevo fatto mia quell'idea e ci credevo. Questa cosa mi ha corroso nel tempo, fino a quando, qualche anno fa, ho pensato che ero arrivata al capolinea, che forse avevo fatto tutto ciò che dovevo fare.