David Schumacher contro la madre Cora: “Picchiava mio padre Ralf e minacciava me. Ha problemi mentali”

David Schumacher ha rotto il silenzio sulle vicende che riguardano la sua famiglia. Il ragazzo ha difeso il padre Ralf (fratello minore di Michael) e attaccato la madre Cora Brinkmann, sostenendo che la donna avesse problemi mentali e lo minacciasse: "Soffriva di problemi mentali. Voleva separarmi da mio padre contro la mia volontà".

A cura di Elisabetta Murina

Continuano le liti familiari nella famiglia Schumacher. Al centro ci sono Ralf, la ex moglie Cora Brinkmann e loro figlio David. La scorsa estate, il fratello minore di Michael e pilota a sua volta aveva fatto parlare di sé per il coming out sui social: una notizia che aveva fatto scalpore non soltanto per la modalità di diffusione, ma anche perché sposato con una donna. In più, proprio nei giorni scorsi, la diretta interessata aveva polemizzato contro l'ex marito per la sua decisione di aver messo in vendita la loro villa di famiglia di Salisburgo, senza averla prima avvertita. Non solo: la donna lamenta di non aver più notizie del figlio David per colpa del padre Ralf. Diveso però è il racconto del ragazzo.

La versione di Cora Brinkmann, che attacca Ralf Schumacher

In alcune storie pubblicate su Instagram, Brinkmann aveva attaccato Ralf Schumacher sostenendo che non l'avesse informata della vendita della villa di Salisburgo: "Ho saputo direttamente da un portale immobiliare che la nostra casa di famiglia a Salisburgo verrà venduta". La donna afferma anche di aver perso ogni contatto con il figlio David, in parte per colpa dell'ex marito: Nessun messaggio, nessun indirizzo, nessuna indicazione su dove si trovi adesso. Che tipo di persona bisogna essere per fare una cosa del genere a una madre?".

Il figlio David contro la madre: "Aveva problemi mentali"

Dopo aver sentito diverse affermazioni sul conto di suo padre e della sua famiglia, David Schumacher ha deciso di rompere il silenzio e piegare la sua versione della storia. Il ragazzo, su Instagram, sostiene che la madre l'abbia minacciato e che abbia anche usato violenza nei confronti di suo padre: "Non vorrei parlare di questioni familiari in pubblico ma sfortunatamente mia madre sembra pensarla diversamente. Voglio solo vivere la mia vita in pace e raggiungere i miei obiettivi". Poi il retroscena, il racconto di un episodio del 2015:

Quando i miei hanno divorziato, mi ha minacciato dicendomi che, se non fossi rimasto a vivere con lei, avrebbe distrutto il sogno della mia vita, cioè di diventare un pilota automobilistico, in quanto sarebbe stata necessaria la sua firma su alcuni documenti.

A pubblicare il resto del racconto ci ha pensato il Daily Mail. David Schumacher continua spiegando che la madre "soffriva di problemi mentali" e "non era nello stato d'animo giusto" per prendersi cura di lui. Un giorno, addirittura, tentò di allontanarlo con la forza dal padre: "Voleva separarmi da mio padre contro la mia volontà e la lite è degenerata a tal punto che abbiamo dovuto chiamare la polizia perché si era messa a picchiarlo senza sosta. Le continue accuse contro di lui di avermi messo tutto in testa e di parlare solo male di lei non sono nemmeno lontanamente vere". In tutto questo, Ralf Schumacher ha sempre fatto il possibile affinché il figlio avesse un buon rapporto con la madre: "Per anni papà ha cercato di convincermi di darle un'altra possibilità".