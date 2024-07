Danny Trejo coinvolto in una rissa alla parata del 4 luglio: “La sua auto colpita da palloncini d’acqua”

video suggerito

Foto Arnie Abramyam (via Instagram)

Danny Trejo coinvolto in una rissa. Durante la parata del 4 luglio di Sunland-Tujunga, quartiere di Los Angeles, l'attore ha litigato con alcune persone perché la sua auto d'epoca è stata colpita da dei palloncini pieni d'acqua. A farlo sapere il sito americano TMZ. Sui social circolano i video dell'accaduto, in cui si vede la star dei film Machete e Predator che viene trattenuta e allontanata da alcuni presenti.

Danny Trejo coinvolto in una rissa, il motivo e il video dello scontro

A far scattare la rissa, stando a quanto racconta TMZ, sarebbero stati alcuni palloncini pieni d'acqua lanciati sopra l'auto d'epoca di Trejo durante la parata dell'Indipendence Day (Giorno dell'Indipendenza), lo scorso 4 luglio. L'attore e i suoi collaboratori non si aspettavano il gesto e, colti alla sprovvista, sono scesi della macchina e si sono avvicinati ai ‘colpevoli' per capire il motivo. Nel video che circola suo social si vede la star 80enne avvicinarsi a una piccola folla di persone e iniziare a urlare contro di loro. Subito dopo sono intervenuti alcuni dei presenti per calmare la situazione e cercare di far ragionare l'attore, dal momento che alla scena stavano assistendo anche dei bambini. Le forze dell'ordine hanno fatto sapere al sito che era arrivata una chiamata a causa di una grossa rissa ma, poco più tardi, la folla si era già dispersa.

Come ha reagito Danny Trejo dopo l'accaduto

Stando a quanto riporta il sito americano, l'attore non ha riportato alcun danno fisico dopo la rissa. Si è detto però triste per l'accaduto perché avrebbe voluto che il 4 luglio fosse solo un giorno di festa e un'occasione per stare insieme alle persone. Trejo ha poi definito ‘infantile' la vicenda dei palloncini e ‘codarde' le persone che glieli hanno lanciati e sono poi scappati via. Sui social l'accaduto ha diviso i fan: da una parte chi sostiene fosse solo un modo simpatico per divertirsi, dall'altra chi lo difende e condanna quindi il gesto.