Il musicista Pietro Morello aggredito da 5 persone: "Picchiato perché in un video ho detto 'fascisti'" Il musicista, creator e influencer Pietro Morello denuncia di essere stato aggredito da 5 uomini: "Ho lividi dappertutto. Picchiato perché aveva detto 'fascisti' in un video".

A cura di Stefania Rocco

Pietro Morello, influencer, creator e musicista, denuncia di essere stato aggredito. L’uomo è strato brutalmente picchiato da 5 persone che lo hanno preso a calci e pugni per motivi sconosciuti. In un video realizzato qualche ora fa, l'uomo mostra i vistosi segni riportati sul viso. Morello ipotizza che l’aggressione sia legata a quanto dichiarato in alcuni video pubblicati sulle sue piattaforme, video che lo vedevano scagliarsi contro il fascismo e l’omofobia, alcuni dei quali diventati virali.

La denuncia di Pietro Morello

“Ho lividi dappertutto: occhi, labbro, schiena, braccia. Mi hanno pestato. In cinque. Vigliacchi”, denuncia il musicista in un video caricato sul suo profilo Instagram, filmato che ha ottenuto migliaia di kilo e centinaia di manifestazioni di sostegno e solidarietà. Non un’aggressione casuale quella subita dal creator, la cui identità i suoi aggressori conoscevano perfettamente: “Urlavano il mio nome e il mio cognome, quindi sapevano benissimo chi io fossi. Ma questo non conta niente. Quello che non ho capito è: perché? Perché ho detto fascisti in un video? Lo ridico, a testa alta: fascisti. O perché ho detto che l'omofobia è una malattia? Bravi. Bravi, così riconfermate solo una delle cose in cui credo di più in assoluto. Ovvero che le parole e la cultura se usate bene possono fare molta più paura delle botte. Stronzi”.

Chi è Pietro Morello

Nato nel 1999 a Torino, Pietro Morello è un creator popolarissimo sulle maggiori piattaforme social: da Instagram – dove vanta 500mila followers – a TikTok. Operatore umanitario, gira il mondo per portare sostegno e speranza nei luoghi più difficile del mondo: dagli ospedali ai territori dilaniati dalle guerre. Attività che nel 2021 gli hanno consentito di vincere il Premio per la Pace intitolato a Giorgio La Pira.