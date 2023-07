Daniela, sorella di Barbara d’Urso, sull’uscita da Pomeriggio5: “Ingiusto, parlerà se lo vorrà” Daniela, sorella di Barbara d’Urso, ringrazia quanti hanno manifestato il proprio supporto alla ex conduttrice di Pomeriggio5 dopo il comunicato stampa che annuncia la sua uscita dal programma.

A cura di Stefania Rocco

Daniela, sorella di Barbara d’Urso, ringrazia quanti hanno manifestato il proprio supporto alla ex conduttrice di Pomeriggio5 a poche ore dal momento in cui, con un comunicato stampa, Mediaset ha annunciato un cambio al timone della celebre trasmissione pomeridiana di Canale5. In un primo momento, la donna aveva manifestato a gran voce il suo disappunto, in contrapposizione rispetto a quanto comunicato da Mediaset secondo cui la decisione sarebbe stata presa di comune accordo con D’Urso. “Solidarietà. Punto. E facciamo rumore, ca**o”, aveva scritto evidentemente furiosa. Quello sfogo è proseguito nelle ore successive con una serie di precisazioni da parte della donna.

Daniela d’Urso alla sorella: “Nessuna tempesta ti ruberà quello che hai fatto”

Nelle scorse ore, Daniela è tornata sulla questione sempre a mezzo socia. “Sorella mia, lascia che ti dica una cosa: ricorda il tuo nome, nessuna tempesta ti ruberà quello che hai fatto”. Alle domande dei suoi followers, arrivate via Instagram, la donna ha fornito risposte che supportano l’ipotesi secondo la quale l’uscita da Pomeriggio5 non sarebbe stata vissuta a cuor leggero dalla presentatrice. “Si conosce la motivazione?”, aveva chiesto, ad esempio, un utente. Domanda cui Daniela ha risposto: “Non ancora”. In un altro passaggio, di fronte a un messaggio che sottolineava l’uscita della D’Urso da Pomeriggio5 non “fosse giusta”, la donna ha replicato: “No, non lo è per niente”. Non si è però addentrata nei motivi che hanno condotto all’epilogo ufficializzato da Mediaset con il comunicato stampa di sabato 1° luglio. “Non ho idea di cosa sia successo”, ha specificato, “Per quanto riguarda mia sorella, parlerà se e quando ne avrà voglia”.

Barbara D’Urso aveva annunciato sarebbe tornata a Pomeriggio5

La decisione di togliere a Barbara d’Urso la conduzione di Pomeriggio5 sarebbe stata maturata dalle parti (entrambe le parti, stando alla versione di Mediaset) di recente. Non si spiegherebbe, altrimenti, la formula con la quale la conduttrice ha salutato il suo pubblico in chiusura dell’ultima stagione del programma. “Ci rivediamo a settembre”, aveva garantito la conduttrice, parole che erano suonate come la volontà di smentire le voci sempre più insistenti relative a una sua uscita di scena. Una posizione che il comunicato stampa di Mediaset ha ribaltato.