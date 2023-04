Cristina Parodi: “Ho fatto tv per 30 anni, non mi manca, ora guardo solo i tg” Cristina Parodi è ormai lontana dalla tv da diverso tempo, di fatti ha abbracciato altri mondi, come quello della moda. La ex conduttrice e giornalista ha raccontato di come non le manchi lavorare in tv e di come sia cambiato il suo rapporto con il mezzo.

A cura di Ilaria Costabile

Sono anni, ormai, che Cristina Parodi è lontana dalla tv e ha iniziato a volgere il suo sguardo altrove, avvicinandosi a mondi distanti, come quello della moda. L'ex conduttrice tv e giornalista in una intervista a La Stampa, in cui ha parlato anche della sua linea di moda (Crida Milano) creata con Daniela Palazzi, ha raccontato come la televisione sia cambiata da quando ha iniziato a frequentarla e di quanto, ora, sia felice di tutto quello che ha costruito.

Le parole di Cristina Parodi sul suo lavoro in tv

Dopo la conduzione del Tg5, di programmi di successo come Verissimo e tanti altri di cui le sono state affidate le redini, Cristina Parodi sente di aver dato tanto alla televisione, ma di poter vivere tranquillamente senza lavorarci:

L’ho frequentata per 30 anni con impegno e grande passione. Quello che potevo e desideravo realizzare l’ho fatto e ho dei ricordi di una tv diversa, entusiasmante. Non ho nessun rimpianto, sono felice per quello che ho fatto e soddisfatta di quello che sto facendo.

Ora che i palinsesti sono ricchi di programmi che fungono da contenitori intrattenimento, ma non solo, è cambiato anche il modo di presentarsi e costruire la propria carriera giornalistica. Parodi, infatti, dichiara: "Quando ho iniziato io si andava a bussare alle porte dei giornali per fare l’apprendistato, ora basta un telefonino e si può aprire un canale web. È un altro pianeta, però il mestiere del giornalista e la curiosità di affacciarsi al mondo e raccontarlo, resta tra le cose più affascinanti".

Cristina Parodi in Rai nello show "La prima volta"

Cristina Parodi e il rapporto con la tv oggi

La televisione, quindi, nonostante sua sorella Benedetta sia ormai uno dei volti a cui il pubblico si è più affezionato e che è stata protagonista per anni nelle case degli italiani, non rappresenta una fonte né di intrattenimento, ma nemmeno di un certo tipo di informazione. Cristina Parodi, infatti, rivela che anche per questioni di tempo, non riuscirebbe a tenere il passo di programmi che dovrebbero approfondire le tematiche di attualità: