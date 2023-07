Crea un polpettone con la faccia di Ryan Gosling: “L’ho fatto per mia figlia” Cosa non si è disposti a fare per rendere felici i figli: ma il polpettone con la faccia di Ryan Gosling non è venuto poi così bene.

Cosa non si è disposti a fare per rendere felici i figli. Lo sa bene un padre, uno chef che, nel gruppo Tasty Soul Food Recipes, ha pubblicato il suo ultimo esperimento culinario: un polpettone con la forma della faccia di Ryan Gosling. Un esperimento, a dire la verità, che non è che sia riuscito poi così bene come possiamo apprezzare dalla fotografia.

L'esperimento

Si chiama Nick Arzian e nel gruppo Facebook dove tutti condividono leccornie e storie legate al cibo, mostra con orgoglio la sua creazione. "L'attore preferito di mia figlia è Ryan Gosling, così ho trasformato la sua faccia in un polpettone avvolto di pancetta!". Magari sarà buonissimo, però il risultato lascia un po' a desiderare. I commenti alla foto del polpettone con la faccia di Ryan Gosling, come spesso accade in situazioni di questo tipo, fanno sorridere molto: "Sembra più Nicolas Cage", scrive un utente. E ancora: "Somiglia molto di più a Justin Bieber". Insomma, si sprecano tutti i nomi meno quello di Ryan Gosling.

Ryan Gosling è il divo del momento

Ryan Gosling è il divo del momento, soprattutto grazie al fatto che è lui il protagonista maschile di "Barbie", atteso film di Greta Gerwig incentrato sulla storia della bambola più famosa del mondo. L'attore è al fianco di Margot Robbie, scelta come protagonista del film in uscita in Italia il 20 luglio e in tutto il resto del mondo il 21 luglio. Questa è la trama ufficiale del film di Barbie, diretto da Greta Gerwig: "Barbie, che vive a Barbie Land, viene cacciata dal paese perché non è una bambola dall'aspetto perfetto. Senza un posto dove andare, parte per il mondo umano e cerca la vera felicità". Nel cast, tra gli altri, anche Nicola Coughlan, Kate McKinnon, Michael Cera, Ncuti Gatwa, Will Ferrell, Emma Mackey, Helen Mirren, Dua Lipa, John Cena e Sharon Rooney.