Costantino Vitagliano dalla gloria come tronista ai 50 anni: “Guadagnavo 10mila euro in un’ora” Dagli anni a Uomini e Donne, il successo televisivo e con le serate in discoteca, le collaborazione con Lele Mora, la storia con Alessandra Pierelli e poi Elisa Mariani, la nascita della figlia Ayla e gli ultimi anni con la scoperta della malattia autoimmune. Tutto quello che c’è da sapere su Costantino Vitagliano. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

Tra i personaggi che più di tutti hanno caratterizzato il mondo dello spettacolo italiano degli ultimi 20 anni c'è sicuramente Costantino Vitagliano, piaccia o no. È in lui che si personifica il profilo mitologico del tronista, figurati che dai primi anni Duemila e per più di una decade ha tenuto banco nelle vicende di gossip e intrattenimento televisivo, nascendo dal programma Uomini e Donne per poi uscire dallo spazio televisivo. Vitagliano è stato il primo tra essi, o forse il più emblematico, anche se nel corso degli anni la sua vita è cambiata in modo considerevole, aprendo altre parentesi di racconto personale, dalla famiglia ai problemi di salute.

Costantino Vitagliano simbolo di un'era

Costantino Vitagliano è nato a Milano nel 1974 nel 2003 ha trovato la notorietà grazie alla partecipazione a ‘Uomini e Donne’ dove prima è sceso le scale come corteggiatore e poi come tronista. La popolarità prosegue anche fuori dalla trasmissione, che lui lascia con Alessandra Pierelli, insieme alla quale vive, tra il 2004 e il 2005. La storia d'amore prosegue sotto gli occhi attenti delle telecamere, tant'è che la coppia continua a partecipare come tale a diversi programmi televisivi, tra cui "Buona Domenica". Negli anni successivi finisce la storia con Pierelli, ma Vitagliano prosegue la sua carriera come modello, posando per il calendario Max che al tempo era tra i più noti, oltre ad avere una grande visibilità tra le varie reti televisive e sui giornali. In un'intervista al Corriere della Sera aveva raccontato:

"Negli anni d'oro ho guadagnato tanto, non riuscirei a quantificare. A un certo punto le richieste erano troppe, l'agenzia per limitare le serate ha alzato il cachet al massimo andando oltre i 10mila euro per un'ora. Adesso le ospitate non si fanno più in discoteca: ci sono gli eventi nei negozi, nei centri commerciali".

La vita privata, l'amore con Elisa Mariani e la figlia Ayla

La popolarità col tempo tende a calare fisiologicamente e Vitagliano fatica a evolversi rispetto alla sua condizione di proto-influencer. Nonostante ciò, continua a rappresentare una sorta di categoria e per questo il mondo dello spettacolo gli riconosce uno status. Nel 2016 è stato tra gli inquilini della prima edizione del Grande Fratello Vip. Dal punto di vista sentimentale, si lega negli anni prima a Linda Santaguida. Poi nel 2013 conosce Elisa Mariani e nel 2015 la coppia ha avuto una bambina: è nata la figlia Ayla. Nel 2014, tuttavia, i due hanno ufficializzato la fine della loro relazione.

Il racconto della malattia

Gli ultimi anni, quelli che lo hanno portato alla soglia dei 50, hanno portato anche le loro complessità. Nel 2024 Vitagliano ha dichiarato di soffrire di una malattia autoimmune che provoca problemi ai vasi sanguigni. A Verissimo, Costantino aveva raccontato per la prima volta della scoperta della malattia: "Mi ero rotto un tendine, giocando con mia figlia sul divano. Una sera sono andato a fare un controllo e il medico mi ha fatto fare un'ecografia: è venuta fuori una macchia sull'aorta addominale".