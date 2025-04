Costantino Vitagliano: “Per la malattia faccio da cavia per cure sperimentali, le iniezioni mi cambiano l’umore”

video suggerito

Costantino Vitagliano è stato il primo ospite della puntata di Verissimo di sabato 12 aprile. Nel salotto di Silvia Toffanin, l'ex tronista ha raccontato come sta affrontando la malattia autoimmune di cui ha scoperto di soffrire nel 2024, a causa della quale è costretto a seguire una cura sperimentale: "Le iniezioni mi fanno sentire una donna incinta, ho la nausea, l'amaro che mi sale, metto la borsa d'acqua calda sulla pancia".

Il racconto della malattia di Costantino Vitagliano

"Quando ti capitano queste cose cambia tutto, vedi le situazioni in un altro modo, tante volte mi sono chiesto ‘Perché a me?', ma bisogna andare avanti". Costantino ha parlato della malattia autoimmune di cui ha scoperto di soffrire di recente: "Faccio da cavia a quelle che sono le nuove sperimentazioni, faccio iniezioni di cellule staminali, hanno fermato ciò che si sta creando dentro di me. Questa infiammazione mi allargava l'aorta, con il tempo siamo arrivati a capire cosa fosse, stiamo cercando di tenerla a bada.".

Dal lunedì al mercoledì faccio queste iniezioni che mi fanno sentire una donna incinta, ho la nausea, l'amaro che mi sale, metto la borsa d'acqua calda sulla pancia.

Il supporto della compagna Daphne

Nel corso dell'intervista, è intervenuta anche la sua compagna Daphne, che lo sta supportando in modo particolare durante questo momento. La donna ha spiegato di averlo conosciuto in un periodo delicato, in cui bisogna avere molta pazienza: "Quando fa le iniezioni ha dei down pesanti, ti risponde male ma io so il perché". I due ora vogliono viversi, sperando nel tempo la situazione migliori: "Io ho modificato tanto nella mia vita, ho molto tempo libero quindi sono sempre stata molto presa dai viaggi, dall'uscire la sera con gli amici, ora mi dedico a lui".