Cosa è successo a Paul Hogan, l’attore di Crocodile Dundee oggi è irriconoscibile Paul Hogan, noto per aver recitato nella saga di Crocodile Dundee, ha ormai 84 anni. In una intervista denuncia che vorrebbe tornare nella sua Australia, ma che non vuole lasciare il figlio più giovane senza una famiglia a Los Angeles. Cosa è successo alla sua carriera?

Paul Hogan è stato uno degli outsider più importanti della commedia americana d'azione. Protagonista di una stagione ruggente e di una saga di film di grande successo, Crocodile Dundee, la carriera dell'attore australiano si è via via spenta. Oggi, a 84 anni, in una intervista a "Current Affair" rivela la volontà di voler tornare nella terra natia, ma di non poterlo fare perché il suo figlio più giovane rimarrebbe senza famiglia a Los Angeles. Una storia triste.

Le parole di Paul Hogan

Paul Hogan, oggi, con suo figlio Chance (24 anni)

"Non sono nel posto in cui dovrei essere". Con queste parole, Paul Hogan ha spiegato la sua volontà, il suo desiderio di trasferirsi in Australia ma di non poterlo fare perché si sentirebbe in colpa a lasciare da solo Chance, il suo figlio di 24 anni: "Sono l'unica famiglia che ha davvero, qui". Paul Hogan, infatti, ha avuto Chance dal burrascoso rapporto con Linda Kozlowski, sposata in seconde nozze nel 1990. Nel 2014, i due hanno divorziato e lei ha lasciato Los Angeles. Paul Hogan ha altri cinque figli nati dal precedente matrimonio con Noelene Edwards.

La star del cinema degli anni '80 ha dichiarato di aver sofferto di problemi di salute e di essere stato "preso per i capelli" in un momento recentissimo della sua esistenza: "Ancora oggi, faccio affidamento su Chance per aprire i barattoli, mi mancano le forze". Tornare in Australia, però, resta il suo ultimo desiderio: "Lì, le persone non sono consapevoli del posto fantastico in cui vivono".

Paul Hogan era una star mondiale, ora non se ne ricorda più nessuno

"Crocodile Dundee" diventò un fenomeno mondiale nel 1986, guadagnando l'equivalente di 292 milioni di sterline al botteghino mondiale. In brevissimo tempo, Paul Hogan è diventato una delle più grandi star del mondo. Trent'anni dopo, però, la sua carriera ha subito un brusco rallentamento. Di fatto, dopo quel successo, non è mai più ritornato ai suoi livelli. Crocodile Dundee ha avuto due sequel, nel 1988 e nel 2001. Quest'ultimo ha messo definitivamente la parola fine alla saga e al successo "instant" di Paul Hogan. Tra i film ai quali ha partecipato: la commedia western "Lightning Jack" e "Flipper", recitando con un giovanissimo Elijah Wood.