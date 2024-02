Cori contro Angelina Mango, Geolier li stoppa: “Basta odio, ha meritato la vittoria”

Geolier è tornato a Napoli dopo il secondo posto al Festival di Sanremo 2024. Nella sua città, l'artista è stato accolto da una grande folla di fan, con cui ha festeggiato tutta la notte. Tuttavia, non sono mancati commenti negativi e cori contro la vincitrice Angelina Mango, riguardo ai quali il rapper ha voluto prendere le distanze. "Tutto questo odio non esiste, noi artisti ci vogliamo bene", ha ribadito.

Con un video condiviso sul suo profilo Instagram, Geolier ha voluto lanciare un importante messaggio, quello di smettere di alimentare un odio nei confronti della vincitrice di Sanremo 2024 Angelina Mango, che non è mai esistito. Anzi, l'artista ha ribadito come entrambi abbiano scritto una pagina importante della musica italiana e quanto si stimino a vicenda:

Sono grato di aver ricevuto tutto quell'affetto dalla mia gente, però stanno girando dei video in cui festeggiavo con sotto il coro ‘Chi non salta Mango è', è una cosa bruttissima, non mi piace. Togliete tutto questo odio, non esiste. C'è stata un pò di sana competizione, ma già finita. La musica non è odio, non è divisione. Due ragazzini hanno scritto una pagina della musica italiana, andiamo avanti. Basta commentare a me e agli altri sotto i post, non serve. Noi artisti ci vogliamo bene. Il vincitore merita sempre perché ha vinto. Vanno bene le idee personali, soggettive, ma ora basta, non continuiamo con questa cosa.