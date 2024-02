Angelina e Geolier dietro le quinte di Sanremo: nessuna rivalità, solo complimenti per le canzoni Nessuna rivalità tra Angelina Mango e Geolier dietro le quinte di Sanremo. DietroFestival mostra quanto accaduto tra i due prima delle rispettive esibizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Non c’è stata alcuna rivalità tra Angelina Mango e Geolier dietro le quinte del Festival di Sanremo. Lo dimostrano le immagini trasmesse nel corso della puntata di DietroFestival, appuntamento televisivo che segue Sanremo e mostra quanto accaduto dietro le quinte durante l’intera edizione.

I complimenti tra Angelina Mango e Geolier

Le telecamere di DietroFestival hanno filmato l’incontro tra Angelina Mango e Geolier dietro le quinte di Sanremo. I due si salutano affettuosamente con un bacio, prima di scambiarsi complimenti per le canzoni in gara. “Mi è piaciuto un sacco il tuo pezzo”, dice Mango rivolta al collega che ricambia il complimento: “Anche il tuo ma lo sai già”. Poi un attimo di imbarazzo e Geolier, che a mo’ di spiegazione, aggiunge: “Sembra come dovessimo dircelo per forza ma non è così, sono belli davvero”. Non c’è traccia dell’acrimonia che ha invece ha acceso la disputa tra le rispettive tifoserie, soprattutto sui social.

La classifica di Sanremo: Angelina Mango prima, secondo Geolier

La sfida musicale tra Angelina e Geolier ha acceso l’intera quinta serata del festival di Sanremo 2024. Migliaia i fan che si sono schierati da una parte o dall’altra, tentando di votare il proprio preferito nonostante le difficoltà tecniche con il televoto. Questa manche della gara è stata vinta decisamente da Geolier, finito secondo in classifica nonostante il 60% dei voti ottenuti dal pubblico a casa. La vittoria è andata ad Angelina che si è posizionata prima con il 16% del televoto e i voti compatti delle sale stampa e della giuria delle radio a suo favore. Il ribaltone che ha consentito a Mango di scavalcare Geolier è stato oggetto di un gran numero di critiche, soprattutto nei confronti della Rai e di giornalisti e radio. Un caso simile si era già verificato con Ultimo che finì per piazzarsi secondo dopo Mahmood nonostante il plebiscito di voti (il 40% circa, Geolier ha ottenuto il 60%) a suo favore. La Rai, nel corso della conferenza stampa che ha concluso il Festival, si è detta disponibile a fare una riflessione a proposito delle modalità di voto e della loro influenza sulla classifica finale.