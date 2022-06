Come sta Amadeus dopo avere contratto il Covid: “Dopo 7 giorni, mi sento meglio” Amadeus è tornato sui social per dare degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Una settimana fa, il conduttore è risultato positivo al Covid.

A cura di Daniela Seclì

Amadeus è tra gli italiani che in questi giorni stanno facendo i conti con il Covid. Il conduttore è risultato positivo al virus circa una settimana fa. Dopo giorni di silenzio, in queste ore è ricomparso sui social. In un post pubblicato su Instagram, il conduttore del Festival di Sanremo ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute.

Amadeus aggiorna sulle sue condizioni di salute

Giovedì 30 giugno, Amadeus ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con il volto coperto dalla mascherina. Accanto a lui, il suo medico. Il conduttore, che stava già lavorando all'edizione 2023 del Festiva di Sanremo e che nella prima e nell'ultima serata della kermesse canora sarà accompagnato da Chiara Ferragni, si è visto costretto a prendere una pausa perché positivo al Covid. In queste ore, tuttavia, ha fatto sapere di stare meglio: "Dopo 7 giorni, oggi finalmente mi sento meglio! Grazie sempre al mio amico Prof. Fabio Mosca". Intanto, Adnkronos aggiunge:

"Il conduttore, a quanto apprendiamo, ha contratto una forma con sintomatologia piuttosto pesante, con febbre, mal di gola e spossatezza, e sarebbe ancora positivo".

Amadeus travolto dall'affetto di colleghi e telespettatori

Il post di Amadeus ha ricevuto una valanga di commenti. Tra coloro che hanno scritto al conduttore, Antonella Clerici che lo ha incoraggiato con un: "Daje", anche la conduttrice ha fatto sapere di avere il Covid. E poi Orietta Berti: "Un abbraccio forte caro Amedeo e forza. Orietta". Non sono mancati i cuoricini di Diodato, Alberto Matano e Lorella Cuccarini. L'attrice Elena Sofia Ricci ha commentato: "Cavolo Ama. Daje". E Maria Pia Calzone: "Ciao Giovanna, dai un abbraccio ad Ama". E alle loro voci, si sono unite quelle di tantissimi telespettatori e fan di Amadeus che gli hanno manifestato il proprio affetto: "Buona guarigione", "Forza Ama", "L'importante è che tu stia bene, grande Amadeus".