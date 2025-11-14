Christopher Lloyd salta il Comic Con a causa di un problema di salute: come sta l’attore di Ritorno al futuro

Gli organizzatori dell’edizione del Comic Con che si terrà a Liverpool il 15 e il 16 novembre sono stati costretti ad annunciare l’improvvisa assenza dell’attore, dovuta a un problema di salute.

A pochi giorni dal malore che lo aveva obbligato ad annullare la sua partecipazione al Gardacon di Brescia, Christopher Lloyd è stato nuovamente costretto a rinunciare a un impegno professionale. Gli organizzatori dell’edizione del Comic Con che si terrà a Liverpool il 15 e 16 novembre hanno fatto sapere che la star di Ritorno al futuro non potrà essere presente, diversamente da quanto previsto inizialmente. A costringerlo a disertare l’evento è stato lo stesso problema di salute che circa una settimana fa lo aveva obbligato a osservare un rigoroso regime di riposo durante la sua visita in Italia, impedendogli di prendere parte alla convention.

Christopher Lloyd è rimasto in Italia dopo il malore

Secondo quanto riferito dagli organizzatori del Comic Con, le condizioni dell’attore sarebbero stabili rispetto a una settimana fa, ma il suo medico gli avrebbe sconsigliato di viaggiare dall’Italia al Regno Unito per partecipare all’evento. Da qui la necessità di annullare la sua presenza. L’attore 87enne dovrà osservare un adeguato periodo di riposo prima di poter tornare a spostarsi.

Le condizioni di salute dell’attore

Per quanto riguarda lo stato di salute generale, gli organizzatori hanno voluto rassicurare i fan: non ci sarebbe alcun motivo di preoccupazione e l’attore sarebbe in fase di ripresa. Su indicazione del medico, tuttavia, Lloyd ha scelto di prendersi ancora qualche giorno di pausa prima di affrontare nuovi impegni professionali.

“Christopher stesso desiderava partecipare, ma deve necessariamente seguire le indicazioni del suo medico. Sappiamo quanto sia amato e ci è stato detto che non c’è alcun motivo di preoccuparsi, poiché si sta riprendendo completamente. Speriamo di riprogrammare la sua partecipazione nel 2026”, hanno fatto sapere gli organizzatori dell’evento, che si sono detti disponibili ad accogliere tutte le richieste di rimborso che dovessero arrivare prima dell’inizio della convention.