Chi era Luca Canfora, il costumista di Paolo Sorrentino trovato senza vita in mare a Capri È di Luca Canfora il corpo senza vita ritrovato in mare a Capri. Scenografo e costumista napoletano, aveva 51 anni e da inizio estate stava lavorando sull’isola all’ultimo film di Paolo Sorrentino. Dopo una gavetta di successo, era arrivato a firmare i costumi di The Young Pope, del regista premio Oscar.

A cura di Giulia Turco

È Luca Canfora l’uomo trovato senza vita nelle acque di Capri, tra Marina piccola e i Faraglioni. Stando ai risultati dell’autopsia il cadavere corrisponde al noto scenografo e costumista, 51 anni, che proprio in questi giorni stava lavorando sul set dell’ultimo film di Paolo Sorrentino, e che in passato aveva già collezionato diverse esperienze lavorative insieme al regista premio Oscar.

La carriera di Luca Canfora, che ha firmato i costumi di The Young Pope

Luca Canfora aveva 51 anni e, stando a quanto riporta Repubblica, quando è stato ritrovato il suo corpo portava al dito una fede nunziale. Pochissimi i dettagli dell’uomo, morto per cause al momento ancora sconosciute, che aveva alle spalle un importante curriculum di successo nel mondo del cinema. Dopo aver conseguito un diploma all’istituto d’arte napoletano Filippo Palizzi, ha iniziato a collaborare con la sartoria del Teatro dell’Opera di Roma. È stato l’assistente di importanti scenografi come Danilo Donati, Maurizio Millenotti, Gabriella Pescucci, Milena Canonero e Daniela Ciancio per La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino. Per diversi anni ha lavorato al fianco di Carlo Poggioli, contribuendo ai costumi di altri importanti lavori di Paolo Sorrentino, come Youth e la serie The Young Pope, serie della quale ha firmato i costumi. Infine è stato costumista del film prodotto da Netflix The Pope.

Il corpo ritrovato senza vita nelle acque di Capri

Attualmente era impegnato a Capri sul set dell’ultimo lavoro cinematografico di Paolo Sorrentino, le cui riprese avrebbero tenuto impegnata la troupe per quasi tutta l’estate. Il corpo senza vita del costumista è stato identificato solo nella giornata di domenica 3 settembre, mentre la Procura di Napoli continua ad indagare su quali possano essere state le cause del decesso. Per il momento non è esclusa l’ipotesi di suicidio, avvallata dalle testimonianze raccolte tramite amici e parenti, secondo i quali Canfora da qualche giorno stava maifestando segni di una sofferenza psicologica.