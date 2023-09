Lavorava nella troupe di Paolo Sorrentino l’uomo trovato morto in mare a Capri: aperta un’inchiesta Identificato l’uomo ritrovato privo di vita nelle acque di Capri: si tratterebbe di un 51enne che lavorava all’ultimo film di Paolo Sorrentino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Identificato dopo alcuni giorni di indagini il corpo ritrovato privo di vita nelle acque di Capri: si tratta di un uomo di 51 anni che lavorava nella troupe del film di Paolo Sorrentino. L'identificazione sarebbe stata resa possibile attraverso la fede, che l'uomo portava ancora al dito. Aperta un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, competente per il territorio di Ischia: l'uomo, trapela, presenterebbe una ferita alla testa, forse compatibile con una caduta accidentale, forse in seguito ad un malore. Non si tratterebbe, dunque, di un gesto volontario: ma nessuna ipotesi è al momento esclusa dalle forze dell'ordine. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato che, assieme alla Capitaneria di Porto ed a personale del 118, è intervenuta per recuperare il corpo lo scorso venerdì 1° settembre: il fascicolo è stato affidato al pubblico ministero Silvio Pavia.

Il corpo privo di vita dell'uomo era stato ripescato nello specchio d'acqua tra Marina piccola e i Faraglioni di Capri. Gli agenti avrebbero già acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona: le riprese del nuovo film di Paolo Sorrentino, che avrebbe come titolo provvisorio "L'Apparato Umano" e che, come confermato da fonti accreditate a Fanpage.it, sarebbe prodotto da The Apartment, la società di produzione cinematografica dello stesso regista napoletano ed il cui titolo, per ora solo provvisorio, richiamerebbe a sua volta quello del libro con cui Jep Gambardella, il protagonista de La Grande Bellezza, il film grazie al quale il regista ha vinto il premio Oscar, si sta girando in diverse zone di Napoli e provincia: ad Ischia, le riprese sono al momento concentrate nella zona al di sotto di via Krupp e dei Giardini di Augusto.