video suggerito

Accoltella un uomo nella Galleria Principe di Napoli, poi picchia i poliziotti: arrestato 33enne L’uomo, originario del Burkina Faso, era già gravato da un decreto di espulsione dal territorio italiano, mai ottemperato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Galleria Principe di Napoli

Notte di violenza, quella appena trascorsa, nella Galleria Principe di Napoli, nel centro storico del capoluogo campano: un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato un coetaneo e aggredito i poliziotti intervenuti sul posto.

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno ricevuto una segnalazione dalla Centrale Operativa e sono intervenuti all'interno della Galleria: qui, i poliziotti si sono imbattuti in un uomo che ha indicato loro che, poco prima, un 32enne originario della Nigeria era stato accoltellato.

Dall'attività investigativa esperita, però, i poliziotti si sono resi conto che era stato proprio quell'uomo che gli aveva fornito le indicazioni, in realtà, l'autore dell'accoltellamento. Quest'ultimo, allora, ha aggredito gli agenti, che soltanto dopo una colluttazione sono riusciti a bloccarlo: identificato per un 33enne originario del Burkina Faso, l'uomo è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre è stato anche denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni personali e per inottemperanza ad un decreto di espulsione.