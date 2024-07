video suggerito

Stazione di Napoli: senza biglietto attraversa i binari, poi prende a morsi un addetto alla security Salta tra i binari per prendere un treno senza biglietto, poi aggredisce a morsi un operatore che voleva fermarlo: arrestato un 21enne nella stazione di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri alla Stazione Centrale di Napoli, dove un giovane ha tentato prima di prendere un treno senza biglietto saltando tra i binari, e poi quando ha preso a morsi un operatore che cercava di fermarlo. Alla fine è stato bloccato dagli agenti della Polizia Ferroviaria, che non senza qualche difficoltà sono riusciti ad arrestarlo: il 21enne ora dovrà rispondere davanti all'autorità giudiziaria di lesioni personali e oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale e incaricati di pubblico servizio.

Tutto è accaduto quando, nel pomeriggio di ieri giovedì 18 luglio, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania che presidiavano la stazione di Napoli Centrale hanno sentito delle urla provenire dall'interno della stazione stessa. Urla che provenivano da un dipendente della sicurezza delle Ferrovie dello Stato, dopo che una persona stava saltando da un binario all'altro cercando di prendere un treno per il quale non aveva biglietto. L'operatore aveva tentato di fermarlo ma il giovane, di pronta risposta, lo aveva afferrato per il collo per poi mordergli un braccio: l'intervento dei poliziotti ha evitato il peggio, e dopo una breve colluttazione lo hanno bloccato. Si tratta di un 21enne di origine egiziana, con precedenti di polizia: arrestato, deve ora rispondere di lesioni personali e oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale e incaricati di pubblico servizio. L'operatore aggredito se l'è cavata per lo più con molto spavento oltre ai danni riportati dall'aggressione, in particolare dal morso ricevuto sul braccio.