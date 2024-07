video suggerito

Chiede l’ora a due turiste e prova a derubarle, poi le aggredisce con un coltello: arrestato 57enne Paura nella notte a Napoli, dove un uomo di 57 anni ha aggredito due turiste danesi. L’uomo, in fuga, è stato arrestato poco dopo in piazza Garibaldi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

"Che ora è?", Ha aggredito con un coltello e tentato di derubare due turiste, poi si è scappato. Per S.L., un uomo di 57 anni, la fuga è durata poco. Alcuni agenti in servizio per il controllo del territorio si sono trovati davanti, all'altezza di piazza Garibaldi, le due ragazze che si sono avvicinate e hanno chiesto aiuto. Così gli agenti si sono subito messi alla ricerca del cinquantasettenne, sono riusciti ad individuarlo poco dopo e ad arrestarlo.

La rapina ieri sera ai danni delle turiste

I fatti sono avvenuti nella nottata appena trascorsa, fra sabato 20 e domenica 21 luglio 2024. Le due turiste stavano rientrando nel bed and breakfast in cui alloggiavano, verso le 1.30, quando sono state avvicinate da un uomo. "Indossava una t-shirt bianca, pantaloncini corti ed era calvo", lo hanno poi descritto agli agenti. L'uomo si è avvicinato alle due ragazze, ha chiesto che ora fosse e, una volta tirato fuori il telefono per rispondere, ha provato a rubarlo. Quando le due hanno reagito, ha estratto il coltello e le ha colpite. Poi si è allontanato facendo perdere le sue tracce in fretta.

È stato a quel punto che le ragazze hanno intercettato gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e li hanno fermati. Così per i poliziotti è immediatamente scattata la caccia all'uomo. Sono riusciti ad individuarlo in breve tempo, poi lo hanno inseguito e bloccato, dopo una colluttazione, in corso Garibaldi. Aveva con sé, oltre al coltellino con cui ha ferito le due turiste, anche due telefonini e 2945 euro, di cui non è riuscito a giustificare la provenienza.

Come stanno le due turiste

Dopo aver ricevuto i primi soccorsi in strada, le due turiste sono state trasportate d'urgenza all'ospedale Vecchio Pellegrini. Sono state refertate con una prognosi di 10 giorni per le ferite riportate all’avambraccio sinistro, al braccio destro e all'emitorace sinistro. Poi hanno provveduto a sporgere denuncia nello stesso commissariato in cui era stato portato il presunto aggressore. "Non ci sono dubbi, è lui", sarebbe stato il commento delle due ragazze, come riporta il Corriere della Sera.

L'arresto

L'uomo, di origine algerina, è stato arrestato per tentata rapina aggravata, lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale, inoltre è stato denunciato per ricettazione. Ora si trova in carcere, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Su di lui pendevano anche le accuse di immigrazione clandestina, presto cadute con la presenza di un permesso di soggiorno rinnovato.