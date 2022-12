Chi era Jack Zoppi, lo ‘scaldapubblico’ Mediaset ricordato da Gerry Scotti La storia di Giacomo Jack Zoppi in Mediaset: da più di vent’anni storico scaldapubblico delle principali trasmissioni del Biscione.

Si chiama Giacomo Zoppi, ma per tutti era Jack. Era il noto scaldapubblico di Mediaset, da quasi quarant'anni al servizio delle trasmissioni del Biscione. Era una vera e propria istituzione a Cologno Monzese. Conosciuto e voluto bene da tutti, ha partecipato a tante trasmissioni che hanno fatto la storia della televisione commerciale. Gerry Scotti, in un commosso post su Instagram, ha ricordato così il lavoratore scomparso nel pomeriggio di ieri: "Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente. Tutti ti amavamo, ci mancherai". Nel post, la fotografia che ritrae Gerry Scotti insieme al compagno di lavoro scomparso durante le registrazioni di "Chi vuol essere milionario?".

La storia di Jack Zoppi in Mediaset

La storia di Giacomo Jack Zoppi in Mediaset è quella di un onesto lavoratore che si è sempre dato da fare per migliorare lo stato delle cose e contribuire con il suo lavoro ai successi delle trasmissioni del Biscione. Infatti, a guardare la sua storia professionale, ci sono i migliori titoli degli ultimi trent'anni: "Ok! Il prezzo è giusto!", "Passaparola", "Le Iene". Poi: "The Wall", "Money Drop", "Little Big Show".

Il ricordo di Giancarlo Giovalli

A TvBlog, il regista Giancarlo Giovalli (che firma la regia delle principali trasmissioni condotte da Gerry Scotti): “Jack per 20 anni è stato l’anima del nostro pubblico, l’allegria dei nostri studi. Era un amico e una persona buona. Ci mancherà tantissimo. Pochi giorni fa mi aveva detto che mancava poco alla sua meritata pensione. Mi aveva confidato che gli faceva un po’ paura pensare di stare per sempre lontano da quello che era stato per tanto tempo il suo mondo. Mi piace pensare quando torneremo a registrare che lui sia ancora lì con noi". Anche Edmondo Conti, executive producer di Endemol Shine Italy, ha ricordato il lavoratore scomparso su Instagram: "Caro Jack, ci mancherai tanto. Quante risate insieme e quanti programmi… "