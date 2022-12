Lutto per Gerry Scotti: “Venti anni di lavoro insieme, mi mancherai” Il cordoglio di Gerry Scotti su Instagram: “Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente. Tutti ti amavamo, ci mancherai”.

Un messaggio su Instagram che ha sconvolto i follower di Gerry Scotti. Il popolare e amato conduttore televisivo ha pubblicato due fotografie nel pomeriggio di domenica, 11 dicembre, dove si trova in compagnia di un amico di lavoro, un compagno ventennale di tante e tante produzioni. Il messaggio, breve e pieno di dolore, recita: "Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente. Tutti ti amavamo, ci mancherai". La fotografia ritrae Gerry Scotti insieme al compagno di lavoro scomparso durante le registrazioni di "Chi vuol essere milionario?". Gerry Scotti ha limitato i commenti al post. Edmondo Conti, executive producer di Endemol Shine Italy, ha ricordato l'amico scomparso: "Caro Jack, ci mancherai tanto. Quante risate insieme e quanti programmi… "

Non è il primo lutto affrontato quest'anno dal conduttore Gerry Scotti, tornato a inizio stagione a condurre il pre serale "Caduta Libera". Nella prima puntata stagionale, infatti, ha voluto ricordare l'autrice Samantha Chiodini, che aveva lavorato per lungo tempo al suo fianco, e che in passato aveva lavorato anche a Che Tempo Che Fa, la trasmissione della domenica sera condotta da Fabio Fazio. In quella occasione, Gerry Scotti ha ricordato con molta commozione l'autrice scomparsa: "Ad accompagnarci nelle 11 edizioni di questo programma c’è stata una ragazza meravigliosa, una donna abile, un’autrice intelligentissima, una mamma che purtroppo non c’è più".

Nella stagione precedente, invece, un altro lutto ha funestato gli studi Mediaset: la morte di Piero Sonaglia. Era il celebre assistente di studio di Uomini e Donne e di Tu sì que vales, conosciuto e apprezzato da tanti. Gerry Scotti non riuscì a trattenere le lacrime durante l'omaggio dedicato a Piero Sonaglia nel corso di Tu sì que vales. "Quest’anno non mi avete sentito chiamare Piero", aveva detto Gerry Scotti, "È un pensiero che mi sono tenuto dentro".