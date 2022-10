Chi è Ubaldo Pantani, il quarto giudice di Tale e Quale Show 2022 che imita Mario Giordano Terza puntata di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai1 e anche stasera come di consueto, alla giuria si aggiunge un nuovo componente. Accanto a Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio c’è Ubaldo Pantani. Comico, attore ma soprattutto imitatore dovrà commentare le esibizioni dei dieci concorrenti.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Terza puntata di Tale e Quale Show, il programma canoro di Rai1 condotto da Carlo Conti e arrivato alla sua undicesima edizione. Come di consueto i dieci concorrenti famosi in gara si cimentano nell'interpretare grandi nomi della musica italiana ed internazionale, mostrando ai giudici il loro talento. In questa puntata, chi vestirà il ruolo di quarto giudice è un personaggio molto amato della tv, ovvero Ubaldo Pantani che avrà il compito di commentare le varie esibizioni e da imitatore di professione non sarà certo una passeggiata per coloro che aspirano al podio.

Chi è Ubaldo Pantani, la carriera come attore e comico

Ubaldo Pantani è un noto attore e comico, conosciuto sul piccolo schermo per aver le sue divertenti caricature ed imitazioni. Nato a Cecina il 31 marzo del 1971, Pantani ha 49 anni. Dopo aver frequentato Scienze Politiche all’Università di Pisa, conseguendo la laurea, si è poi avvicinato al mondo del teatro, entrando a far parte della compagnia di Giorgio Albertrazzi. Dopo questo debutto teatrale ha poi esordito in televisione nel programma Macao di Gianni Boncompagni del 1997. Il successo vero e proprio sul piccolo schermo è arrivato quando è entrato a far parte della famiglia di Mai dire…del 2004. Lì ha dato sfoggio di un grande talento, interpretando quelli che sono poi diventati dei cavalli di battaglia, tra i personaggi interpretati: Gigi Buffon, Lapo Elkann, Francesco Sarcina, Stefano Bettarini e tanti altri. Tra i personaggi più noti interpretati nella sua carriera ha anche imitato il giornalista Marco Travaglio. Dal 2010 è uno dei comici di Stiamo tutti bene condotto da Belen Rodriguez. Ha poi arricchito nel tempo il parterre di personaggi interpretati, includendo giornalisti come Massimo Giletti, Mario Giordano, ma anche politici come Matteo Salvini e allenatori come Spalletti.

La fine della storia con Virginia Raffaele

Ubaldo Pantani è stato fidanzato con Virginia Raffaele per cinque anni, durante i quali è capitato che lavorassero anche insieme come agli Mtv Awards 2013 a Firenze. Legati dalle stesse passioni e anche da una comicità molto simile, i due si sono poi lasciati, senza voler rilasciare ulteriori commenti sulla fine della loro storia, sebbene l'attrice abbia rappresentato un punto di riferimento importante per il comico che, infatti, le ha fatto conoscere anche sua figlia.

Leggi anche Tutti pazzi per la Serena Bortone di Barbara Foria a Tale e Quale Show

Ubaldo Pantani e Virginia Raffaele

La vita privata di Ubaldo Pantani e l'amore per la figlia

Attualmente in merito alla vita privata di Ubaldo Pantani non ci sono grandi informazioni, l'attore è piuttosto riservato e non sembra ci sia una donna al suo fianco. Da una relazione di qualche tempo fa ha avuto una figlia, con cui però non ama condividere momenti insieme sui social.