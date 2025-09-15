Chi è Owen Cooper, record agli Emmy 2025: è l’attore più giovane ad averne vinto uno con Adolescence

Owen Cooper è stato premiato agli Emmy Awards 2025 come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Jamie Miller nella serie Netflix Adolescence. A soli 15 anni, è il più giovane attore a ottenere il riconoscimento. “Tre anni fa non ero niente, oggi sono qui”, ha detto ancora incredulo ritirando la statuetta.

Le parole di Owen Cooper agli Emmy: "Se ti concentri, puoi raggiungere qualsiasi cosa"

Owen Cooper è stato premiato durante la 77esima cerimonia degli Emmy per la sua interpretazione di Jamie Miller nella serie di successo Adolescence, che lo scorso marzo ha scalato le classifiche Netlfix rimanendo al primo posto per settimane. "Wow, è tutto così surreale", ha detto salendo sul palco durante la cerimonia. A soli 15 anni, è il più giovane nella storia a ricevere il premio. “Onestamente, quando ho cominciato queste lezioni di recitazione qualche anno fa, non mi sarei mai aspettato di essere negli Stati Uniti, figurarsi qui", ha spiegato ancora incredulo. Poi ha ribadito l'importanza del riconoscimento appena ottenuto: "Penso che stanotte dimostri che se ascolti, se ti concentri, e se esci dalla tua zona di comfort, puoi raggiungere qualsiasi cosa nella vita. Tre anni fa non ero niente, ma ora sono qui”.

Chi è Owen Cooper, il più giovane attore a vincere un Emmy

Owen Cooper è nato nel 2009 a Warrington, una cittadina a circa mezz'ora da Liverpool (Inghilterra). Da bambino la carriera come attore non era il suo primo desiderio perché il sogno più grande era quello di diventare un calciatore. "Non era proprio nel mio DNA", aveva raccontato in un'intervista a iD Magazine parlando del mondo della recitazione. Tuttavia, si è avvicinato a questo mondo dopo aver visto Tom Holland nel film The Impossibile nel 2012. Così, a 7 anni, si è iscritto in un club di teatro a Manchester e da allora non ha più lasciato questa strada.