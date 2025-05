video suggerito

Chi è Marco Gentili, il marito di Benedetta Rossi e socio della food blogger Marco Gentili è il marito di Benedetta Rossi, ha 53 anni ed è nato nelle Marche. Oltre ad essere il compagno di vita della food blogger, è anche socio della Fatto in Casa di Benedetta Srl. La storia tra i due è cominciata quando erano ancora ragazzi, attualmente vivono in una grande casa immersa nel verde in provincia di Fermo.

A cura di Sara Leombruno

Marco Gentili è il marito di Benedetta Rossi, è nato il 27 luglio 1972 ad Altidona, in provincia di Fermo, nelle Marche. Il 53enne non è solo il compagno di vita della food blogger, che questa sera sarà ospite a Belve nella puntata del 20 maggio, ma anche socio della Fatto in Casa di Benedetta Srl. La storia tra i due è cominciata quando avevano solo 25 anni e attualmente vivono in una grande casa immersa nel verde, proprio nelle Marche.

Chi è Marco Gentili, il marito della food blogger Benedetta Rossi

Marco Gentili è un imprenditore e marito di Benedetta Rossi. Il loro matrimonio è avvenuto in segreto nel 2009 alle Hawaii. Dieci anni dopo, nel 2019, hanno rinnovato le loro promesse nella stessa location. Oggi vivono in un agriturismo nelle Marche che si affaccia sulla valle dell’Aso. La coppia non ha mai avuto figli, ma conta su una famiglia molto unita: spesso, passano il loro tempo libero in compagnia dei nipoti, a cui dedicano molte attenzioni e numerose ricette culinarie.

Marco Gentili è socio della Fatto in Casa di Benedetta Srl

Benedetta Rossi e suo marito Marco sono co-fondatori della società Fatto in casa da Benedetta. In precedenza, gestivano un agriturismo e vendevano saponi artigianali online. Gentili è anche fondatore di Maui Media Srl, che gestisce il marketing e la comunicazione legate alle attività moglie. Di recente, i due hanno siglato un accordo con Mondadori, cedendo il 51% della loro società al gruppo editoriale per quasi 7 milioni di euro. Dopo il comunicato ufficiale diffuso dall'azienda, i due rassicurarono i fan, dicendo: "Per quanto riguarda noi non cambierà assolutamente nulla: rimarremo sempre Benedetta e Marco, quello che avete visto negli anni".

L'amore tra Marco Gentili e Benedetta Rossi

Non si sa molto della data precisa dell'inizio della storia tra Rossi e Gentili, ma in un post pubblicato da Benedetta in occasione di San Valentino, lei spiegò che si sono conosciuti quando loro erano ragazzi e avevano 25 anni, tra i banchi dell’università. Ad unirli furono le lunghe passeggiate a cavallo. Il primo piatto che cucinò all'attuale marito fu una torta rustica, che li legò in virtù della loro passione comune per la cucina. Di tanto in tanto, si concedono fughe d'amore romantiche per passare del tempo insieme in giro per il mondo. In un viaggio che risale a meno di un mese fa, ad esempio, i due hanno visitato San Pedro de Atacama, "un posto magico, dove il tempo sembra essersi fermato", le parole in un post condiviso sui social.

Bendetta Rossi e suo marito Marco Gentili in viaggio