Chi è Licia Nunez, la nuova concorrente de L’Isola Dei Famosi 2022 Licia Nunez è la nuova naufraga dell’Isola dei Famosi 2022, sbarcata in Honduras insieme a Marco Senise. La 44enne ha recitato in famose fiction, note anche le sue storie d’amore con Imma Battaglia e Barbara Eboli.

A cura di Gaia Martino

Licia Nunez è la nuova naufraga dell'Isola dei Famosi 2022 sbarcata in Honduras nell'ultima puntata in onda lunedì 11 aprile insieme a Marco Senise. All'anagrafe Lucia Del Curatolo, ha dato il via alla sua carriera come modella prima di diventare attrice e volto televisivo. Oggi, a 44 anni, ha deciso di mettersi in gioco in una nuova avventura nel reality di Ilary Blasi. Dopo essere stata legata sentimentalmente ad Imma Battaglia, ha avuto una storia con Barbara Eboli dal 2017 al 2021.

Chi è Licia Nunez, attrice e modella all'Isola Dei Famosi 2022

Lucia Del Curatolo, meglio nota come Licia Nunez, è nata a Barletta, in Puglia, il 1 marzo 1978. Ha cominciato la sua carriera come fotomodella a 17 anni prima di intraprendere la strada della recitazione: dopo gli studi, è entrata a far parte nel 2003 del film Alla fine della notte, nel 2004 in Balletto di guerra, e in E guardo il mondo da un oblò nel 2007. Ha recitato in altre serie televisive famose come Incantesimo, L'ultimo rigore 2, in Vivere. L'ultimo ruolo importante avuto è quello di una delle protagoniste di Le tre rose di Eva, Elena Monforte.

Licia Nunez in Le tre rose di Eva

Licia Nunez è anche un volto noto ai reality e talent show italiani. Dopo aver preso parte a Ballando Con Le Stelle nella quinta edizione dello show, è diventata nel 2020 una concorrente del Grande Fratello VIP. Su Instagram è seguita da oltre 334 mila follower e con loro condivide scatti di sé e del suo lavoro.

La fine della relazione con la sua ex fidanzata Imma Battaglia

Licia Nunez ha avuto una relazione lunga sette anni con Imma Battaglia che sarebbe finita per il tradimento di Imma con Eva Grimaldi. Al GF VIP l'attrice raccontò della storia ai suoi inquilini: "Noi stavamo benissimo insieme. Ovviamente è un modo di amare differente. Il mio era il modo di amare di una donna di 25 anni. Lei aveva 19 anni più di me, ne aveva 45. Io credo che quando ho incontrato Imma, ho visto la figura di una persona che ti protegge, materna. Ero assolutamente attratta fisicamente e mentalmente, però lei aveva anche questa sorta di valenza: mi proteggeva tanto". Sempre nel reality, rese pubblico il motivo per il quale la storia d'amore giunse al capolinea.

Ci siamo lasciate per un suo tradimento, proprio con Eva Grimaldi, la donna che ha sposato. L'amore resta, si trasforma, ma resta.

La vita privata di Licia Nunez e la storia d'amore con Barbara Eboli

Dopo la storia d'amore con Imma Battaglia, la nuova naufraga dell'Isola dei Famosi 2022 ha avuto una relazione con Barbara Eboli. L'imprenditrice indirizzò anche una lettera alla sua (oggi presunta ex) fidanzata quando era nella Casa del Grande Fratello VIP, dichiarandole tutto il suo amore, prima di litigare furiosamente con lei per colpa dei discorsi su Imma Battaglia fatti nella Casa di Cinecittà. Dopo la pace, circa un anno dopo, nel 2021, si è rincorso il rumors su una loro rottura definitiva, né confermato né smentito. Non si conoscono dunque informazioni riguardo l'attuale situazione sentimentale di Licia Nunez.