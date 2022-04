Isola 2022, nella settima puntata di lunedì 11 aprile due nuovi naufraghi: Marco Senise e Licia Nunez Le anticipazioni della settima puntata dell’Isola dei famosi 2022 svelano l’ingresso di due nuovi naufraghi. Lunedì 11 aprile entreranno in gioco Marco Senise e Licia Nunez.

Marco Senise e Licia Nunez nuovi naufraghi dell’Isola dei famosi 2022

Lunedì 11 aprile, andrà in onda la settima puntata dell'Isola dei famosi 2022. Il reality, che come sempre sarà condotto da Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, si arricchirà di due nuovi naufraghi: Marco Senise e Licia Nunez. Inoltre non mancheranno i colpi di scena. Ecco tutte le anticipazioni.

Chi è Marco Senise, nuovo naufrago dell'Isola 2022

I nuovi naufraghi dell'Isola dei famosi 2022 sono Marco Senise e Licia Nunez. Marco Senise è un volto già noto agli spettatori delle reti Mediaset. Classe 1964, per ben 15 anni (dal 1998 al 2013) è stato un volto del programma Forum, prima con Paola Perego e poi con Rita Dalla Chiesa. Negli ultimi anni è tornato sotto i riflettori, quando si è riparlato della sua breve relazione con Antonella Elia. L'uomo è stato indicato come il presunto motivo dell'astio tra Elia e Valeria Marini.

Licia Nunez, attrice ed ex gieffina che ebbe una relazione con Imma Battaglia

Licia Nunez, nome d'arte di Lucia Del Curatolo, è un'attrice che si è fatta conoscere partecipando a fiction di successo come Incantesimo, Vivere e Le tre rose di Eva. Nel 2020 ha partecipato al Grande Fratello Vip 4 dove ha parlato della relazione vissuta con Imma Battaglia. L'attrice ha deciso di mettersi alla prova con un'esperienza decisamente faticosa come quella dell'Isola. Come verrà accolta dal gruppo?

Le coppie si separeranno: solo concorrenti singoli all'Isola 2022

Un'importante novità della settima puntata dell'Isola dei famosi 2022 è che le coppie verranno divise. Dunque i naufraghi si ritroveranno a gareggiare l'uno contro l'altro. Questo colpo di scena, comprometterà gli equilibri? Non finisce qui. Una sola coppia continuerà a costituire un unico concorrente, il resto del gruppo si dividerà in due squadre avversarie. Infine, gli spettatori conosceranno il verdetto del televoto: chi tra Ilona Staller – Nicolas Vaporidis e Floriana Secondi – Clemente Russo, dovrà abbandonare la Plalapa e trasferirsi su Playa Sgamada?