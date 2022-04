Isola dei Famosi, Blind nomina Licia Nunez che perde la testa: “Sei un ca**aro” Blind nomina Licia Nunez, che reagisce in modo aggressivo alle sue parole: “Tanti pregiudizi su di me”.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'Isola dei Famosi si stanno creando nuovi equilibri. Dopo la vittoria di Blind nella prova leader, il cantante ha acquisito enorme potere decisionale, incidendo molto sulle dinamiche di gruppo. Nella puntata del 25 aprile è toccato proprio a lui decidere quali dei concorrenti dovessero giocarsi la possibilità di rimanere in gioco ed evitare la nomination. Ilary Blasi gli ha dato modo di scegliere infatti due tra i concorrenti che dovessero essere destinati alla prova dell'Uomo Vitruviano per evitare la nomination e Bldin non ha avuto esitazioni, scegliendo due donne.

La prima persona indicata è Guendalina Tavassi: "Il primo nome è Guendalina, non fa che mettere zizzania nel gruppo e non la sopporto più". Ma a far discutere molto di più è stato il secondo nome scelto, quello di Licia Nunez: "Da quando è arrivata si è isolata – ha detto Blind – non so per quale motivo ma la mattina si sveglia e fissa il mare, mi trasmette molta negatività ed è un po' pesantuccia. Inoltre è un po' pesantuccia".

La decisione di Blind e la reazione di Nunez

Motivazione che a Licia non è piaciuta affatto, tanto da chiedere la parola per scagliarsi contro Blind: "Sei veramente un ca**aro, io che mi sono isolata? Questa è proprio l'affermazione più sbagliata che potessi fare. Ilary, come ho sempre detto sin dall'inizio ci sono dei pregiudizi sulla mia persona".

Licia Nunez in nomination

La prova dell'Uomo Vitruviano ha avuto esiti diversi per le due naufraghe scelte da Blind. Se GUendalina Tavassi è riuscita a evitare la nomination tenendo testa a Marco Cucolo, non è stata altrettanto fortunata Licia Nunez, che ha avuto modo di scegliersi l'avversario e ha optato per uno dei più forti e resistenti come Nicolas Vaporidis, uscendo sconfitta dallo scontro: "Mi piacciono le sfide", ha detto motivando la sua decisione anomala.