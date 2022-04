Licia attacca Blind all’Isola: “Sfrutta il fatto di essere un ragazzino”, la replica del naufrago Scontro tra Blind e Licia Nunez nel corso della puntata del 18 aprile dell’Isola dei Famosi. La nuova naufraga ha accusato il rapper di essere un ragazzino e di non sapere cosa sia il rispetto. Immediata la sua replica: “Mi incavolo se mi chiamano così”.

A cura di Elisabetta Murina

Lica Nunez e Marco Senise hanno trascorso la loro prima settimana sull'Isola dei Famosi. Nella puntata andata in onda il 18 aprile, Ilary Blasi ha fatto vedere al pubblico come è andata la loro prima settimana in Honduras. Entrambi hanno un pò alterato gli equilibri del gruppo e non hanno nascosto una certa antipatia verso Blind.

Licia Nunez contro Blind

Nei suoi primi giorni sull'Isola Licia ha avuto diversi discussioni con Blind, definendolo in più occasioni un "bulletto" e un "ragazzino". Frasi che non sono di certo piaciute al rapper, che in puntata ha affrontato di nuovo la questione con la naufraga. La nuova arrivata ha raccontato a Ilary Blasi cosa è successo, sostenendo che il compagno sfrutti la sua età a suo favore: "Ci sono stati un paio di screzi nei primi giorni. Credo che il rispetto non abbia una fascia di età, bisogna guadagnarselo e basta. Ci sono delle occasioni in cui Blind sfrutta il fatto che è un ragazzino di 20 anni".

Licia crede anche che il rapper abbia vissuto finora sotto "l'ala protettiva" di Jeremias Rodriguez, giocando in un certo senso di nascosto, senza far emergere il suo carattere fino in fondo: "Fin quando c'era Jeremias eri sotto la sua ala protettiva. Ora non sei sotto l'ala di nessuno". Anche l'altro nuovo arrivato, Marco Senise, ha voluto dire la sua sulla vicenda: "Capisco che sentirsi dire del ragazzino possa dare fastidio, ma è una cosa bella, magari ci tornassi io. Con Blind mi sono chiarito, scattare in questo contesto è così facile".

La replica di Blind

"Non sono un ragazzino, sono un uomo che l'anno prossimo sposa la sua fidanzata. Mi incavolo se mi danno del ragazzino, non lo sono", ha replicato Blind, infastidito dalle parole della naufraga, che non considera in alcun modo veritiere, sostenendo di essersi preso sempre le sue responsabilità e di non aver mai mancato di rispetto a nessuno.