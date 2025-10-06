Chi è Jakub Bakkour, modello e corteggiatore di Cristiana a Uomini e Donne

Jakub Bakkour ha 24 anni, viene da Verona e il pubblico lo ha già conosciuto a Temptation Island 2024, dove partecipava in veste di tentatore. Oggi è tornato davanti alle telecamere di Uomini e Donne, come corteggiatore della nuova tronista Cristiana Anania.

Jakub Bakkour ha 24 anni, viene da Verona e il pubblico televisivo lo ha già conosciuto durante l’ultima edizione di Temptation Island, dove si era fatto notare per il suo carattere riservato ma deciso. Oggi è tornato davanti alle telecamere in una veste completamente diversa: quella di corteggiatore della nuova tronista Cristiana Anania a Uomini e Donne. Il suo ritorno in tv ha subito attirato l’attenzione dei fan del programma, curiosi di scoprire se il giovane riuscirà a far breccia nel cuore della tronista.

Chi è Jakub Bakkour, da Temptation island a Uomini e donne

Non è la prima volta che Jakub fa un'esperienza televisiva. Lo avevamo già visto a Temptation Island 2024, dove si era avvicinato in modo particolare a Gaia Vimercati. Dopo quell'esperienza, ha scelto di rimettersi in gioco a Uomini e Donne con l’obiettivo di vivere un amore autentico, lontano dalle dinamiche dei social e delle apparenze. Durante le prime esterne con Cristiana Anania, Jakub ha mostrato di essere riflessivo ma anche determinato, con un approccio più profondo rispetto a quello di molti suoi “colleghi” di parterre. A colpire è stato soprattutto il modo in cui ha parlato del rispetto nelle relazioni: “Preferisco che chi ha interesse faccia il primo passo, è una forma di rispetto”, ha detto nel corso della conoscenza con Cristiana.

Jakub Bakkour, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne

La vita privata di Bakkour prima di Uomini e Donne

Lontano dai riflettori, Jakub conduce una vita semplice ma piena di passioni. Lavora nell’impresa edile di famiglia a Verona e nel tempo libero si dedica alla palestra e alla moda, due interessi che lo hanno portato anche a collaborare come modello per alcuni brand. Sui social condivide spesso momenti di allenamento, scatti di vita quotidiana e riflessioni personali. Nonostante l’attenzione mediatica, Jakub si descrive come una persona concreta e legata ai valori familiari. “Non bisogna mai arrendersi”, è il motto che lo accompagna e che ha voluto tatuarsi sulla pelle.