Chi è Homyatol, lo youtuber con Luis Sal per il ritorno a Muschio Selvaggio Homyatol, il cui vero nome è Andrea Hakimi, sarà presente nella prima puntata di Muschio Selvaggio. Per il momento non si sa se come conduttore o come ospite.

Luis Sal sta lavorando ai nuovi episodi di Muschio Selvaggio. Secondo quanto riportata da Fanpage.it, lo yotuber sarebbe pronto a riprendere in mano il podcast. Non è certo, invece, chi lo affiancherà nel progetto. Stando a quanto scritto sul sito di Davide Maggio, a fargli da spalla potrebbe esserci Homyatol, nome d'arte di Andrea Hakimi, youtuber dal 2010 e tra i primi streamer di Twitch in Italia. Per il momento non si sa se Homyatol indosserà i panni di conduttore o di ospite.

Chi è Homyatol, youtuber e streamer

Andrea Hakimi, vero nome di Homyatol, nasce a Torino nel 1993, in un'intervista a Webboh diceva di essersi trasferito a Livorno "per motivi familiari". Raccontava di aver abbandonato il corso di laurea in pubblicità perché "la prospettiva di fare su YouTube che Facebook era molto più promettente rispetto a fare lo stagista e cercare lavoro".

La carriera di Homyatol: i video su youtube e su Twich

Homyatol – nickname nato dopo aver digitato lettere in modo casuale – napre il suo canale Youtube (che ora conta 573mila iscritti) nel 2010, iniziando a pubblicare video divertenti e legati al mondo del gaming. Nel 2016 arriva in tv con il programma Googlebox, condotto insieme a Maurizio Valente. L'anno dopo, insieme a Dread e Valente fonda il canale Boosers. Nel 2018 arriva su Twitch, dove nelle sue dirette mostra viaggi in diverse città italiane o serate al fianco di personaggi come Fabio Rovazzi (Homyatol appare anche nei suoi video musicali) Kokeshi Casiraghi e Luis Sal.

Durante la pandemia raggiunge un grandissimo successo, arrivando a intervistare personaggi del mondo dello spettacolo in diretta twitch, tra questi: Rocco Siffredi, Antonio Razzi, Alessandro Cecchi Paone, Paola Zukar e Malena la Pugliese. Homyatol ha partecipato insieme a Luis Sal ad un'iniziativa commerciale di una marca di caffè, oltre ad essere stato ospite in passato del podcast di Muschio Selvaggio.