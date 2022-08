Chi è Christine Angela, la figlia di Piero Angela, sorella maggiore di Alberto Christine Angela ha una vita molto riservata ed è meno conosciuta del fratello Alberto. È la primogenita, è nata nel 1958, e dovrebbe anche lei far parte della comunità scientifica.

Piero Angela, noto divulgatore scientifico, è morto lo scorso 13 agosto. Nel giorno dei suoi funerali, con la camera ardente allestita in Campidoglio, in occasione della celebrazione laica, i riflettori sono puntati sui figli del creatore di Quark e di Super Quark, Alberto e Christine Angela. La figlia di Piero Angela, a differenza di Alberto che è un personaggio pubblico, vive nella riservatezza assoluta. Si sa poco anche della sua professione, ma stando a una dedica che lo stesso padre Piero le ha fatto, ringraziandola per l'analisi di più di quattrocento articoli scientifici alla base di una sua pubblicazione, si può dedurre che anche lei sia abilitata alla professione scientifica.

Christine Angela: età, professione della figlia di Piero Angela

Christine Angela ha una vita molto riservata ed è meno conosciuta del fratello Alberto. È la primogenita, è nata nel 1958. Alberto Angela è invece nato nel 1962. Piero Angela ha sempre manifestato grandissima stima per le donne della sua vita, sua moglie Margherita e appunto sua figlia Christine. Si sa molto poco altro sul conto di Christine Angela, a parte l'età (64 anni) e la possibile deduzione che si occupi anche lei di scienza, avendo collaborato con suo padre per alcune pubblicazioni.

Le ipotesi di una conduzione di Super Quark

Dopo la morte di Piero Angela, sono partite una serie di ipotesi sul futuro di Super Quark. Tra queste, sembrerebbe scontato affidare la conduzione del popolare format proprio ad Alberto Angela. Anche Christine Angela potrebbe ricoprire un ruolo nella trasmissione creata da Piero Angela, ma questa è solo una supposizione. Tra le altri ipotesi ci sarebbe addirittura la possibilità di una cancellazione di Super Quark, ma questa avrebbe le dimensioni di una clamorosa sorpresa oltre che di una profonda ingiustizia, considerato che il testimone di Piero è già stato raccolto da Alberto, nel suo impegno e nella sua professionalità dimostrata in questi anni