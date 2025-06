video suggerito

Chi è Biancamaria Petrucci, campionessa dell’Eredità 2025: quanto ha vinto al Torneo Campioni Biancamaria Petrucci è la campionessa dell’Eredità 2025. Originaria di Roma, vive a Milano dove studia biotecnologie industriali. Nell’ultima puntata del game show di Marco Liorni ha conquistato il titolo di campionessa del Torneo Super Campioni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

69 CONDIVISIONI condividi chiudi

Biancamaria Petrucci è stata proclamata campionessa dell'edizione 2025 dell'Eredità. Ieri, sabato 7 giugno, è andata in onda l'ultima puntata del game show di Marco Liorni che negli ultimi sei giorni ha visto protagonisti i campioni che si sono resi protagonisti dell'edizione: Biancamaria Petrucci ha vinto il Torneo dei Super Campioni e conquistato, quindi, il montepremi da 40mila euro. Originaria di Roma, è una studentessa universitaria.

Chi è Biancamaria Petrucci, campionessa de L'Eredità

Biancamaria Petrucci è nata a Roma ma è cresciuta a Tivoli, dove ha studiato al Liceo Classico. Si è trasferita da poco a Milano per studiare biotecnologie industriali all'Università Bicocca. I suoi profili social, Instagram (_so.white) e Facebook, sono privati: per questo motivo non si conosce la sua età o altre informazioni sul suo conto. "Sono molto affezionata ad Amanda Lear, siamo nate nello stesso giorno", quindi 18 novembre, raccontò in una puntata del game show di Marco Liorni.

Biancamaria Petrucci (foto Facebook)

Il pubblico di Rai 1 la conosce come la campionessa dell'Eredità. Ieri, al termine dell'ultima puntata della stagione, Marco Liorni l'ha proclamata campionessa del Torneo dei Super Campioni e le ha consegnato il premio vinto dal valore di 40mila euro.

Leggi anche Nadia Di Donato sarà la nuova tronista di Uomini e Donne dopo la mancata scelta di Gianmarco: la reazione

Quando ha vinto Biancamaria Petrucci all'Eredità 2025

Oltre ai 40mila euro vinti ieri sera, nel corso degli ultimi mesi Biancamaria Petrucci è riuscita a conquistare diverse Ghigliottine: il 6 maggio con la parola "maglia" è riuscita a vincere 25mila euro. Sebbene abbia partecipato a meno puntate di Gabriele Paolini, è riuscita a superarlo e conquistare il titolo. Come annunciato ieri sera, devolverà in beneficenza metà del montepremi alla Fondazione OZ, ente che si occupa di sostenere bambini, giovani con malattie o disabilità e le loro rispettive famiglie. Nella puntata del 27 aprile la giovane si rese protagonista di una gag con il conduttore che gli appassionati del programma ricorderanno: "Tom Cruise non mi piace molto", disse prima di sbagliare la parola esatta della Ghigliottina.