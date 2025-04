video suggerito

"Tom Cruise non mi piace molto", la Ghigliottina de L'Eredità sfugge per quel film dimenticato A L'Eredità di domenica 27 aprile la concorrente Biancamaria gioca La Ghigliottina e si ritrova tra gli indizi i nomi del celebre attore. Riconosce di non amarlo molto e prova a risalire a uno dei suoi film più celebri, ma sceglie quello sbagliato e manca la possibilità di vincere 45mila euro.

A cura di Andrea Parrella

Non è andata come avrebbe voluto Biancamaria la Ghigliottina de L'Eredità di domenica 27 aprile. La concorrente è riuscita a raggiungere per la prima volta l'obiettivo del gioco finale del game show di Rai1 facendosi strada tra i vari giochi del programma e tenendo testa a concorrenti che nelle ultime settimane sono riusciti a raggiungere la ghigliottina, ma arrivata al gioco finale non è riuscita a trovare il fortunato innesco che consente di trovare la connessione tra le cinque parole.

Tom Cruise protagonista de La Ghigliottina

"Amore", "esplosivo", "abito", "Garibaldi", "Tom Cruise". Il nome dell'attore hollywoodiano si inserisce tra gli indizi della Ghigliottina e poteva essere proprio questa l'anomalia in grado di portare la concorrente a risolvere l'enigma. Lei stessa, però, dopo aver scritto sul cartoncino la parola "militare", collegandola al film Top Gun, ha ammesso: "Tom Cruise non mi piace molto". E infatti il film giusto per risolvere la ghigliottina era un altro, ovvero Cocktail, pellicola del 1988 diretto da Roger Donaldson, con protagonisti proprio Tom Cruise, Bryan Brown e Elisabeth Shue.

La parola della ghigliottina di domenica 27 aprile

Se la concorrente fosse riuscita a risalire al titolo di questo film, avrebbe trovato la strada giusta per la risoluzione del celebre gioco televisivo. La parola giusta per vincere 45mila euro era proprio "Cocktail", con il riferimento alla celebre canzone di Amanda Lear "Cocktail d'amore", l'abito da cocktail come dress code per un evento nel tardo pomeriggio, il cocktail esplosivo e il Garibaldi, celebre cocktail che si serve nei bar.

Ma d'altronde il senso della ghigliottina è proprio questo, un gioco dal successo inscalfibile che costringe i concorrenti ad una grande elasticità mentale, a metà strada tra la cultura generale, la logica e quell'informazione nascosta in un lontano cassetto della memoria che può tornare utile al momento giusto. Per Biancamaria andrà meglio la prossima volta.