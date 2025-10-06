Chi è Anita Mazzotta, piercer e concorrente del Grande Fratello 2025

Anita Mazzotta è una delle concorrenti del Grande Fratello 2025. Ha 26 anni, è cresciuta a CastelFranco Veneto e lavora come piercer in uno studio. Sui social è piuttosto seguita ed è diventata un riferimento nel suo settore: ha fatto piercing a diversi personaggi dello spettacolo e dei social, tra i quali anche la mamma di Fedez.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anita Mazzotta è una delle concorrenti del Grande Fratello 2025. Ha 26 anni, è cresciuta a Castelfranco Veneto e lavora come piercer in uno studio gestito dalla madre e dal compagno. È entrata a far parte del cast del reality nella prima puntata, in onda lunedì 29 settembre su Canale 5. Per quanto riguarda la vita privata, al momento è single.

Chi è Anita Mazzotta, il lavoro come piercer e il successo sui social

Anita Mazzotta ha 26 anni, è di origini pugliesi ma è cresciuta con i nonni e il fratello a Castelfranco Veneto. Per prendersi cura della famiglia, la madre faceva due lavori contemporaneamente. Dopo un diploma al liceo artistico della sua città, la ragazza ha deciso di lavorare come piercer nello studio di tatuaggi gestito dalla madre e dal compagno. Sui social è piuttosto attiva, tanto che il suo profilo Instagram conta quasi 80mila follower, mentre su TikTok ne ha quasi 40mila. Nel corso degli anni è diventata un punto di riferimento nel suo settore e ha fatto piercing a diversi personaggi del mondo dello spettacolo e dei social. In uno dei suoi video TikTok, ad esempio, c'è la mamma di Fedez che si è rivolta a lei per dei "nuovi gioiellini" all'orecchio. E poi ancora la creator Carlotta Fiasella, il ginnasta Nicola Bartolini, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Natalia Paragoni.

La vita privata di Anita Mazzotta

Anita Mazzotta è entrata single nella casa del Grande Fratello, durante la prima puntata di questa edizione, in onda lunedì 29 settembre. La concorrente ha dichiarato di non avere nessuna frequentazione da due anni, dopo una relazione tranquilla vissuta in passato. Si definisce "fumantina" di carattere, ma ammette anche di essere tollerante e cedere al litigio solo se viene provocata.