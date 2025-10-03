Chi è Angelo Russo, il pacchista della Sardegna ad Affari Tuoi

Angelo Russo è il pacchista della Sardagna ad Affari Tuoi. È il concorrente che gioca nel programma di Stefano De Martino nella puntata di venerdì 3 ottobre, che sarà diversa da tutte le altre perché si festeggerà anche il compleanno del conduttore. Di professione è artigiano e ha una passione per il surf, lo skating e le motociclette.

Angelo Russo è il pacchista della Sardegna ad Affari Tuoi. È il concorrente che gioca nel programma di Stefano De Martino nella puntata di venerdì 3 ottobre, che sarà diversa da tutte le altre perché si festeggerà anche il compleanno del conduttore. Di professione è artigiano e ha una passione per il surf, lo skating e le motociclette. Ha una compagna e una figlia molto piccola, di cui ama condividere gli scatti sul suo profilo Instagram.

Chi è Angelo Russo, il pacchista dalla Sardegna fa l'artigiano

Angelo Russo ha fatto il suo ingresso ad Affari Tuoi lo scorso 10 settembre. Durante la sua presentazione, ha detto di fare l'artigiano, ma al momento non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata. Dal suo profilo Instagram, dove è presente con il nome angelino_plataboyz_813, si evince la sua passione per il surf, lo skate e le motociclette. Angelo, infatti, ama condividere scatti di sé stesso mentre si cimenta nei suoi hobby preferiti. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Angelo ha una compagna e ha anche un figlia piccola, che pubblica spesso sui suoi profili social.

Quella di Angelo sarà una puntata speciale di Affari Tuoi

La puntata di Affari Tuoi di venerdì 3 ottobre sarà diversa da tutte le altre. Questa sera si festeggerà il compleanno di Stefano De Martino, il conduttore napoletano che oggi compie 36 anni. A celebrare la ricorrenza ci penserà un ospite speciale, che sarà presente in studio per allietare la partita. A ricordare la ricorrenza, infatti, ci penserà Herbert Ballerina, ospite della trasmissione, pronto a strappare un sorriso al pubblico e al festeggiato con la sua ironia. Per l’ex ballerino di Amici, diventato ormai volto fisso di Rai 1, si tratta di un compleanno doppiamente significativo: oltre alla festa in studio, arrivano anche novità per il programma che conduce con successo da mesi.