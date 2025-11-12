Chadwick Boseman avrà finalmente la sua stella sulla Walk of Fame a Hollywood

Chadwick Boseman riceverà la sua stella sulla Walk of Fame il 20 novembre dalla Hollywood Chamber of Commerce. Lo ha anticipato Variety. Un riconoscimento che arriva a quattro anni dalla morte dell'attore, scomparso prematuramente nel 2020 a soli 43 anni per un tumore al colon che aveva tenuto segreto per anni mentre continuava a lavorare. L'attore doveva essere insignito della stella già nel 2024, ma ci sarebbero poi stati alcuni ritardi dovuti alla burocrazia.

La straordinaria carriera di Chadwick Boseman

Boseman non è stato semplicemente un attore di successo: ha incarnato figure che hanno ridefinito il modo in cui gli afroamericani vengono rappresentati sul grande schermo. La sua carriera si è costruita attraverso personaggi che hanno fatto la storia, da Jackie Robinson in 42 a James Brown in Get on Up, fino a Thurgood Marshall nel biopic Marshall.

Ma è con Black Panther, uscito nel 2018, che Boseman ha raggiunto lo status di icona culturale globale. Il film ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari nel mondo, dimostrando che un supereroe nero poteva dominare il box office internazionale. T'Challa, il re di Wakanda, è diventato più di un personaggio: un simbolo di orgoglio e rappresentazione per milioni di persone. Nel 2016, gli venne diagnosticato un tumore al colon in stadio avanzato. Mentre affrontava chemioterapia, interventi chirurgici e la progressione della malattia, continuava a girare film dopo film. Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Da 5 Bloods di Spike Lee, Ma Rainey's Black Bottom: tutti questi film sono stati realizzati mentre Boseman combatteva contro il cancro.

Un riconoscimento che arriva tardi, ma necessario

La stella sulla Walk of Fame rappresenta uno dei massimi onori che Hollywood può conferire. Boulevard Boulevard diventa così il luogo dove il nome di Boseman sarà permanentemente inciso accanto a quelli delle più grandi leggende del cinema.