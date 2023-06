Chadwick Boseman avrà la sua stella sulla Walk of Fame nel 2024 Chadwick Boseman avrà la sua stella sulla Walf of Fame. Un riconoscimento, per omaggiare la bravura dell’artista 43enne, che arriva a quasi due anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 2020 a causa di un cancro al colon.

A cura di Ilaria Costabile

Chadwick Boseman, l'attore 43enne scomparso nell'agosto 2020, avrà la sua stella sulla Walk of Fame il prossimo anno. Un riconoscimento importante di cui molti artisti hanno potuto godere durante la loro carriera e che per l'attore, però, rappresenta un omaggio da parte della comunità di Hollywood nel ricordare la sua bravura e la sua scomparsa, avvenuta così presto.

Il riconoscimento postumo a Chadwick Boseman

Lunedì 26 giugno il nome di Chadwick Boseman è stato aggiunto a quelli di coloro che riceveranno l'ambita stella nella strada dedicata ai divi del cinema e sarà posizionata il prossimo anno. L'attore era diventato una star mondiale, apprezzatissimo per la sua interpretazione in Black Panther, un nuovo e iconico personaggio della Marvel, la cui saga è proseguita nel ricordo della prima apparizione sul grande schermo, diventando uno dei franchise più amati degli ultimi anni.

Ma tra i tanti titoli a cui aveva preso parte nella sua carriera, aveva avuto modo di cimentarsi anche in interpretazioni particolarmente significative, per le quali è ricordato con grande affetto dagli addetti ai lavori. Aveva infatti vestito i panni di icone nere come Jackie Robinson e James Brown. Per riconoscere la bravura di questo artista, che molto ancora avrebbe potuto dare al cinema, si è scelto di omaggiarlo imprimendo il suo nome tra le stelle del firmamento di Hollywood.

Gli altri attori che riceveranno la stella nel 2024

Il prossimo anno anche altri attori americani riceveranno la loro stella, tra cui spunta il nome dell'attrice recente premio Oscar Michelle Yeoh, a cui si affianca quello di Andre Romell Young ("Dr. Dre"), e a loro si uniscono anche l’attrice Kerry Washington e infine un altro volto amatissimo di Hollywood Chris Pine, ma saranno davvero molti altri, coloro che riceveranno una stella nel 2024.