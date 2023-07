Calci, pugni e sputi a donne e polizia: la stella dei reality Joseline Hernandez arrestata Urla, sputi, schiaffi e spintoni nel backstage di un incontro di boxe tra Joseline Hernandez e Big Lex. La “principessa portoricana” è stata arrestata.

La chiamano la "principessa portoricana" ma i suoi modi sono quanto più lontani possibili dalle buone maniere dei reali. Parliamo di Joseline Hernandez, rapper e stella dei reality a tema, con il suo più recente Joseline's Cabaret Miami che è tra i programmi più visti della popolazione spanglish dopo l'enorme successo ricevuto soprattutto con Love & Hip Hop Atlanta, dove si è formata. Tmz ha documentato la colossale rissa innescata contro un altro personaggio televisivo, Big Lex. È successo a Miami, dietro il backpass vip del palazzetto dove è avvenuto l'incontro tra Floyd Mayweather e John Gotti III. Mentre i vip defluivano verso la zona dei parcheggi, sono cominciate urla e spintoni e Joseline ha cominciato a inveire contro Big Lex che ha avuto la peggio.

L'intervento dei poliziotti

L'intervento dei poliziotti non ha calmato le acque, anzi non ha fatto che peggiorare le cose. Vediamo, nei video pubblicati da Tmz, Joseline Hernandez che dopo aver picchiato Big Lex comincia a inveire contro i presenti, soprattutto i poliziotti, intimando i bianchi di non toccarla: "Non mi deve toccare nessun bianco". Poi si vede Joseline lanciare il telefono addosso a un ragazzo che sta cercando di calmarla, intervengono gli agenti ma quando lei aggredisce uno di questi, la fermano e la bloccano a terra in quattro. Fine dei giochi.

Insulti omofobi e razzisti ai poliziotti

Durante i tentativi della polizia di calmare Joseline Hernandez, si sente la donna che urla insulti omofobi e razzisti, soprattutto nei confronti dei bianchi anche dopo essere stata ammanettata. Joseline Hernandez ha resistito fino alla fine, anche quando gli agenti hanno cercato di accompagnarla all'esterno del palazzetto dove è avvenuta la rissa. Gli agenti sono stati costretti a sollevarla per le gambe, portandola di peso fuori dalla struttura.