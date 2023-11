Carol Alt su OnlyFans a 63 anni: “Mi ha spinta mia madre di 91 anni, vuole stia al passo coi tempi” “È stata una delle decisioni più rischiose della mia carriera”, ammette Carol Alt in un’intervista a Chi, a proposito della sua scelta di approdare su OnlyFans. “Così tutto quello che riguarda la mia immagine è mio. È anche meglio che con Playboy. È un nuovo step nella mia strada per l’indipendenza”.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

Carol Alt è l’attrice e modella americana che negli ultimi mesi ha fatto discutere anche in Italia per sua sua scelta di aprire, a 63 anni e dopo una carriera sulle copertine, un profilo su OnlyFans, la piattaforma di contenuti a pagamento. Una decisione che per il momento le ha solvato giovato. Nel frattempo continua con il cinema. A Natale sarà sul grande schermo in America con il film My Last Best Friend, ma anche in Italia nella commedia di Diego Abatantuono con Nino Frassica e Michele Foresta Improvvisamente Natale.

Com’è nata l’idea di un profilo OnlyFans

“È stata una delle decisioni più rischiose della mia carriera”, ammette Carol Alt in un’intervista a Chi, a proposito della sua scelta di approdare su OnlyFans. “Ma per me tutto è sempre stato un rischio, come quando da modella decisi di produrre io stessa i miei poster e calendari: fui la prima nel mio ambiente e feci bene”, riflette. Finalmente ora che gestisce la piattaforma ha il pieno controllo della sua immagine. “Con OnlyFans è tutto mio. Ho assunto un grande fotografo, pago lui, pago il management, scattiamo quello che voglio io e scelgo io chi vede le foto. È anche meglio che con Playboy. È un nuovo step nella mia strada per l’indipendenza”. Prezioso, in questo senso, anche il consiglio di sua mamma di 91 anni: “Abbiamo analizzato insieme i pro e i contro, mi ha detto ‘Carol, fai bene a stare al passo con i tempi’”.

I ricavi devoluti in beneficienza

Come già spiegato in precedenza, i ricavi della piattaforma saranno devoluti in beneficenza. “Si possono arrivare a guadagnare anche milioni, come Cardi B, ma io non lo faccio per soldi. Infatti do i guadagni a due charity”, ha spiegato. La finalità è anche quella di lanciare un messaggio positivo sulla bellezza del corpo femminile: “Vorrei che tutte le donne si sentissero belle e sensuali”, aggiunge l’attrice. “Vorrei che ci si stupisse cedendo in un film un 70enne in coppia con una 35enne, non vedendo una 60enne dalla vita interessante che fa belle foto”.