Camila Raznovich fa il digiuno terapeutico: “10 giorni di brodi e tisane, ma non sento la fame”

Camila Raznovich è la protagonista di una intervista al Corriere della Sera molto particolare, nella quale ha rivelato le sue recenti abitudini alimentari. La conduttrice della trasmissione Kilimangiaro sta facendo un percorso rinnovato nel fisico e nello spirito che l'ha portata a considerare i benefici del digiuno terapeutico. Si trova attualmente nella clinica Buchinger Wilhelmi, sulle rive del Lago di Costanza in Germania: "Il primo giorno è stato dedicato agli esami del sangue, alla misurazione della pressione arteriosa e a un lungo colloquio con il medico. È stato un modo per prendere confidenza con l’ambiente, e soprattutto con me stessa". Una dieta di sole 800 calorie nel quale l'artista è riuscita anche a perdere tre chili in 10 giorni.

Le parole di Camila Raznovich

Camila Raznovich ha raccontato: “Sono da sempre attratta da un concetto di vita sana in cui longevità significa stare bene in maniera naturale, riducendo al minimo l’uso dei farmaci, tranne in quei casi in cui sono necessari. Quando mio padre stava morendo di leucemia, trovai una nota nel suo taccuino: ‘Quiero morir vivo’ – voglio morire vivo. Quella frase è diventata la mia filosofia di vita".

Con le 800 calorie del primo giorno ho mangiato pochissimo, ma non ho mai sentito la fame. Sono stata dieci giorni da sola, meditavo tutti i giorni, facevo lunghe camminate alle 6 del mattino nelle foreste vicine, meditavo ogni giorno. È stata una vita da convento, ma mi ha rigenerato completamente. […] Ho ricominciato con una mousse di mela. Adesso, mangio un terzo di quello che mangiavo prima. Ho perso tre chili in dieci giorni, soprattutto grasso viscerale, che è la causa delle infiammazioni più gravi. […] Le mie amiche hanno commentato la nuova luce della pelle, la cornea bianchissima degli occhi e i capelli, che sembrano più folti e lucidi.

L'approccio equilibrato alla cucina

Camila Raznovich ha abbracciato questa filosofia di vita anche grazie a un percorso che parte da lontano: "Io sono cresciuta negli ashram fino all'età di 10 anni dove ho mangiato carote bollite. Ho un approccio equilibrato al cibo: mangio carne, pesce, limito il consumo di zuccheri e carni rosse. Nonostante tutto, qualcosa di quegli anni è rimasto dentro di me”.