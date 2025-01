Cameron Diaz apre alla possibilità di The Mask 2: “Disposta a farlo se Jim Carrey fosse a bordo”

video suggerito

Cameron Diaz è uscita dal ritiro dal cinema dopo un decennio e ora è pronta a tornare a lavoro. In un'intervista rilasciata a Access Hollywood per promuovere il suo nuovo film Netflix Back In Action, con Jamie Foxx, Diaz ha anche parlato della possibilità di fare un sequel di The Mask. Fu proprio il successo del film del 1994 con Jim Carrey a contribuire ad accrescere la sua fama. L'attrice, però, sarebbe disponibile a prendere parte al progetto a una sola condizione: "Se Jim fosse a bordo, sarei disposta a farlo", le sue parole.

The Mask 2: le parole di Cameron Diaz e Jim Carrey

"Voglio dire, ho cavalcato quella scia fin dal primo giorno", ha precisato ancora l'attrice sulla possibilità del sequel del fortunato film. Nella pellicola, interpretava una cantante di night club di nome Tina Carlyle al fianco di Stanley Ipkis (il personaggio interpretato da Carrey), un cassiere di banca che entra in possesso di una maschera magica. L'anno scorso, anche il protagonista aveva confessato a Comicbook.com che sarebbe tornato per un sequel, precisando che, però, avrebbe dovuto "essere l'idea giusta". "Se qualcuno ha avuto l'idea giusta, immagino… Non è una questione di soldi. Io scherzo sui soldi… Ma non si sa mai. Non puoi essere certo di queste cose", aveva detto. Diaz ha anche detto che sarebbe interessata a tornare a un altro dei suoi successi, Charlie's Angels del 2000, con Drew Barrymore e Lucy Liu. "Scriverò un messaggio a Lucy adesso e le proporrò Jamie Foxx come Bosley (uno dei personaggi di Charlie's Angels, ndr)", ha detto Diaz.

Il ritorno di Cameron Diaz dopo il ritiro dalle scene

Prima di Back In Action, attualmente disponibile su Netflix, l'ultimo film dell'attrice risaliva al 2014, quando uscì il film Annie – La felicità è contagiosa. Poi, l'annuncio del ritiro. Lo scorso ottobre, l'attrice ha partecipato al Fortune’s Most Powerful Women Summit e ha spiegato perché dieci anni fa ha avvertito l'esigenza di ritirarsi dalle scene:

Fare un passo indietro rispetto alla mia carriera mi sembrava la cosa più giusta da fare per riconquistare la mia vita. Non mi interessava più di nient'altro. Le opinioni degli altri, il successo, le offerte che mi facevano, niente poteva farmi cambiare idea sulla mia decisione di prendermi cura di me stessa e costruire la vita che davvero volevo. Si tratta di capire cosa ti appassiona. Nel mio caso era costruire la mia famiglia.

Cameron Diaz a un certo punto ha compreso che era giunto il momento di tornare al suo lavoro, ma ha avuto bisogno di un incoraggiamento extra per trovare il coraggio di riprendere da dove aveva lasciato. Ci ha pensato il marito Benji Madden a rassicurarla: "Mio marito mi ha detto: ‘Tu ci hai sostenuto e hai costruito questa famiglia, mi hai sostenuto nel mio lavoro ed è arrivato il momento per noi di sostenere te mentre torni a fare le tue cose‘".